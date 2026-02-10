Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la reacción del Medellín en Cúcuta y Bucaramanga vs. Tolima

Independiente Medellín reaccionó y jugó para Alejandro Restrepo. Bucaramanga y Tolima midieron fuerzas.

William Horacio Perilla Gamboa

10 de febrero de 2026, 10:39 p. m.
Medellín jugó en Cúcuta. Foto: Fotos: Colprensa

Avanza la sexta fecha de la Liga Betplay con tres partidos en la jornada de este martes, donde el técnico Alejandro Restrepo puso en juego su cargo otra vez y el Independiente Medellín reaccionó. En el segundo partido del día, Deportivo Pasto aguantó a un aguerrido Llaneros y Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima chocaron en el Américo Montanini.

Independiente Medellín pudo salir victorioso con tres goles en el estadio General Santander ante Cúcuta Deportivo. Léider Berdugo anotó para el local, pero el festín del DIM lo comenzó Didier Moreno al minuto 16, siguió al 54′ Alexis Serna y Jhon Montaño casi de inmediato colocó el 3-1 definitivo. Triunfo que cae como un bálsamo a un sediento club que parecía reventar con Alejandro Restrepo al mando.

De esta manera, el Medellín escala en la tabla de posiciones y levanta cabeza en la Liga Betplay antes del duelo por la Copa Libertadores el próximo 17 de febrero ante Liverpool de Uruguay. DIM llevaba cuatro partidos sin ganar y Restrepo estaba en riesgo, hasta que por fin lo pudo hacer ante un Cúcuta Deportivo que sigue en pelea por alejarse del descenso. El ‘Poderoso’ suma dos empates y una victoria para los cinco puntos.

Jugadores del Medellín celebran uno de los goles ante el Cúcuta Deportivo. Foto: Colprensa

A segunda hora, el turno fue para Llaneros ante Deportivo Pasto en Villavicencio. El club pastuso fue superior y sigue su buen debut en la temporada, más allá de que su técnico, Jonathan Risueño, se vio involucrado en una polémica con periodistas locales. Al visitante le bastó la mínima diferencia (1-0) para tres puntos más.

La tabla de la Liga Betplay

Un gol de Andrey Estupiñán al minuto 30 del partido le fue suficiente a Deportivo Pasto para quedarse con los tres puntos y pudo aguantar los avances de Llaneros, que se vio agresivo en el ataque y superando a la defensa visitante.

Incluso, Estupiñán fue expulsado al minuto 58 y eso abrió más el panorama para Llaneros, pero no pudo encontrar el empate en el estadio Bello Horizonte.

Ya en el partido de fondo, Atlético Bucaramanga fue local ante Deportes Tolima en un partidazo, donde Lucas González y Leonel Álvarez mostraron sus estrategias y se consolidan como dos de los equipos más competitivos del fútbol colombiano en la actualidad.

Bucaramanga vs. Tolima. Foto: Colprensa

Cabe recordar que el club tolimense jugará la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que el ‘Leopardo’ tendrá que vencer al América de Cali para avanzar en la Copa Sudamericana.

Firmaron un emocionante 0-0, en un partido que le anularon un gol a Bucaramanga por fuera de lugar de Fabián Sambueza. El Tolima resistió para sacar un buen botín en un complicado estadio.

Noticias Destacadas