Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

Este lunes, 2 de febrero de 2026, finalmente se dio rodaje al partido entre Millonarios y Medellín en El Campín. Fue por la fecha 3 de la Liga BetPlay, y se disputó a partir de las 3:00 p. m.

Cabe recordar que el juego arrancó sobre las 8:00 p. m. del pasado domingo, 1 de febrero, pero el torrencial aguacero y las condiciones de la grama en El Campín impidieron normal desarrollo del compromiso. Por eso, hasta este lunes se jugó lo que faltaba por disputarse en el segundo tiempo.

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Finalmente, todo acabó 0-0. Pero no fue un pálido partido o frío para los asistentes y espectadores; al contrario, estuvo lleno de acciones para ambos conjuntos, tanto en la noche del domingo como en la tarde de este lunes.

Sin embargo, no es buena noticia para ninguno, ni para Millonarios ni para Medellín: el empate solo alarga la sequía de triunfos entre capitalinos y antioqueños. La tabla de posiciones ya empieza a ser un llamado de atención.

Millonarios y Medellín no ganan: últimas posiciones de la tabla

Con el punto de este lunes, Medellín llegó a dos unidades y ocupa la casilla 17. En contraste, Millonarios apenas empezó a sumar, pues había perdido sus tres primeros partidos, y se estanca en el puesto 18, con la misma unidad que Chicó (19) y Alianza (20).

La situación deportiva del técnico Alejandro Restrepo, en Medellín, comienza a ser complicada. No gana, perdió dos finales en 2025 (liga y copa) y la hinchada empieza a mostrar su descontento por eso.

Respecto a Millonarios, las tres derrotas consecutivas en el arranque de este 2026 hicieron que el técnico Hernán Torres dejara su cargo. En su reemplazo llegó Fabián Bustos, aunque no ha debutado. El partido ante Medellín lo dirigió Ómar Rodríguez.

Desarrollo del partido entre Millonarios y Medellín este lunes. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Se vienen días retadores para Millonarios y Medellín, con la obligación de levantar cabeza sea como sea. Por el lado poderoso, recibirá a Inter de Bogotá el 6 de febrero, mientras que los embajadores tendrán clásico añejo, contra Deportivo Cali, el 8 de febrero. Ambos compromisos por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-l.