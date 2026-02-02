Deportes

Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

No pasaron del empate en la capital de la República. La necesidad de puntos empieza a ser urgente en las dos escuadras, que tienen compromisos internacionales venideros.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de febrero de 2026, 8:47 p. m.
Millonarios vs. Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay
Millonarios vs. Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Este lunes, 2 de febrero de 2026, finalmente se dio rodaje al partido entre Millonarios y Medellín en El Campín. Fue por la fecha 3 de la Liga BetPlay, y se disputó a partir de las 3:00 p. m.

Cabe recordar que el juego arrancó sobre las 8:00 p. m. del pasado domingo, 1 de febrero, pero el torrencial aguacero y las condiciones de la grama en El Campín impidieron normal desarrollo del compromiso. Por eso, hasta este lunes se jugó lo que faltaba por disputarse en el segundo tiempo.

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.
La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Finalmente, todo acabó 0-0. Pero no fue un pálido partido o frío para los asistentes y espectadores; al contrario, estuvo lleno de acciones para ambos conjuntos, tanto en la noche del domingo como en la tarde de este lunes.

Sin embargo, no es buena noticia para ninguno, ni para Millonarios ni para Medellín: el empate solo alarga la sequía de triunfos entre capitalinos y antioqueños. La tabla de posiciones ya empieza a ser un llamado de atención.

Deportes

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Deportes

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Deportes

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Deportes

Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Deportes

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Deportes

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Deportes

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Millonarios y Medellín no ganan: últimas posiciones de la tabla

Con el punto de este lunes, Medellín llegó a dos unidades y ocupa la casilla 17. En contraste, Millonarios apenas empezó a sumar, pues había perdido sus tres primeros partidos, y se estanca en el puesto 18, con la misma unidad que Chicó (19) y Alianza (20).

La situación deportiva del técnico Alejandro Restrepo, en Medellín, comienza a ser complicada. No gana, perdió dos finales en 2025 (liga y copa) y la hinchada empieza a mostrar su descontento por eso.

Respecto a Millonarios, las tres derrotas consecutivas en el arranque de este 2026 hicieron que el técnico Hernán Torres dejara su cargo. En su reemplazo llegó Fabián Bustos, aunque no ha debutado. El partido ante Medellín lo dirigió Ómar Rodríguez.

Desarrollo del partido entre Millonarios y Medellín este lunes.
Desarrollo del partido entre Millonarios y Medellín este lunes. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Se vienen días retadores para Millonarios y Medellín, con la obligación de levantar cabeza sea como sea. Por el lado poderoso, recibirá a Inter de Bogotá el 6 de febrero, mientras que los embajadores tendrán clásico añejo, contra Deportivo Cali, el 8 de febrero. Ambos compromisos por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-l.

Más de Deportes

Fallo de Falcao contra Medellín se volvió viral.

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Momento en que Rodrigo Contreras falla el gol.

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Didier Moreno con Radamel Falcao.

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Millonarios vs. Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

James Rodriguez #10 of Colombia plays during the International Friendly match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, Nueva Jersey, on October 14, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín.

Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Dura baja para el programa de Saque Largo tras la salida de Carlos Alemán.

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Jhon Duran of Aston Villa looks on during the Champions League round 6 match between RB Leipzig v Aston Villa, Red Bull Arena on December 10 2024. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

El multimillonario sueldo de Jhon Jáder Durán: se conoció la cifra que le pagarán en el Zenit

Luis Díaz celebrando un gol con sus compañeros en Bayern Múnich.

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Noticias Destacadas