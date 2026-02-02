Deportes

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Nuevo negocio en Millonarios, y ahora el desenlace sería en el fútbol brasileño con un equipo campeón de Libertadores.

Redacción Deportes
2 de febrero de 2026, 6:37 p. m.
Nómina de Millonarios para este 2026-l.
Nómina de Millonarios para este 2026-l. Foto: Colprensa.

Los jóvenes jugadores de Millonarios siguen despertando el interés de equipos extranjeros, y así lo menciona la prensa deportiva en Colombia. Este lunes, 2 de febrero de 2026, se conoció que uno de la plantilla embajadora está muy cerca de arribar en Brasil.

Se trata de Jhoan Hernández, quien dejaría Millonarios para llegar a Botafogo en condición de préstamo. La información la reveló el periodista Julián Capera por medio de su cuenta de X.

Jhoan Hernández, a nada de dejar Millonarios para ir a Botafogo

“Botafogo espera levantar en las próximas horas la prohibición que tiene en Fifa para inscribir jugadores y formalizar la llegada de Jhoan Hernández. Préstamo desde Millonarios hasta diciembre de 2026 con opción de compra”, fue la información de Capera en su cuenta de X.

Según Transfermarkt, Jhoan Hernández tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026. La misma web lo coloca con un precio cercano a los 150 mil euros. Esto puede variar respecto a la información oficial.

Sería la primera experiencia de Jhoan Hernández fuera de Millonarios y, por lo mismo, fuera de Colombia. El lateral izquierdo de 19 años tendría oportunidad de demostrar en una de las ligas más importantes del continente.

Millonarios se sigue moviendo en el mercado

Además de las salidas de Shirra Mosquera, Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios, entre otras, llegaría ahora la de Jhoan Hernández. Eso, más las contrataciones, pone a la dirección deportiva de Millonarios como tema de conversación de los hinchas.

Son épocas de cambios en Millonarios, con miras a tener una urgente mejoría de cara a lo que queda del primer semestre de 2026. El mal arranque en Liga BetPlay hizo que saliera el técnico Hernán Torres y llegara Fabián Bustos.

Fabián Bustos, técnico de argentino de 56 con títulos en Perú y Ecuador
Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios. Foto: Getty Images

Torres dejó a Millonarios en el último puesto de la tabla de posiciones en Liga BetPlay con ningún punto en las tres fechas que va del campeonato. Eso, además de las eliminaciones en 2025, sentenciaron el destino del estratega campeón en 2012.

Además de los torneos locales, Millonarios encarará la Copa Sudamericana en fase previa contra Atlético Nacional. Debe ganar para entrar a zona de grupos, y es primordial para los planes deportivos del embajador.

