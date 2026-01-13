Deportes

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Como capitán de Santa Fe, Rodallega habló de las críticas que ha recibido el paso de Mosquera, de Millonarios al rojo, y habló de lo que se viene para el futbolista de 24 años.

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 12:21 a. m.
Hugo Rodallega se refirió al paso de Edwin Mosquera desde Millonarios hacia Santa Fe.
Hugo Rodallega se refirió al paso de Edwin Mosquera desde Millonarios hacia Santa Fe. Foto: Grande: A Un Toque de RCN / Pequeña: prensa Millonarios FC.

Este martes, 13 de enero de 2025, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó en Win Sports que Edwin Shirra Mosquera está presentando exámenes médicos con el cuadro cardenal. Es decir, si todo está en orden, lo oficializarán como refuerzo pronto.

El detalle está en que Edwin Shirra Mosquera pasa de Millonarios, eterno rival de Santa Fe, al león. Eso no cayó muy bien en la hinchada, además porque los fanáticos embajadores también criticaron el desempeño del atacante cuando jugó allí.

Por tanto, se armó un debate en redes sociales donde hasta el propio Hugo Rodallega habló. Como capitán de Santa Fe, el experimentado delantero dejó claro que hay que esperar a que Mosquera llegue, se adapte y muestre su juego, ante tantas críticas.

Edwin Stiven Mosquera, jugador de Millonarios, disputa un balón en el partido ante Once Caldas.
Edwin Mosquera cuando prestaba sus servicios a Millonarios. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Rodallega sobre las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe: “Esas cosas me causan mucha gracia”

Rodallega habló con el programa A Un Toque y allí lo dejó claro. Como capitán de Independiente Santa Fe, arropa la llegada de Mosquera y explica que hay que darle tiempo al jugador.

A mí esas son cosas que me causan gracia porque es que, a ver, eso no se trata de Mosquera en este momento, o de Helibelton Palacios, que viene de ahí también (Millonarios). Se trata de una historia larga, es que... ¿Cuántos jugadores no han pasado de Millonarios a Santa Fe o de Santa Fe a Millonarios y han triunfado?”, arrancó afirmando Hugo.

Luego, siguió: “Yo conozco jugadores que han pasado por los dos equipos y han hecho su historia en cada uno de ellos; y conozco jugadores que vistieron la camiseta de Millonarios y cuando pasaron a jugar con la de Santa Fe, ganaron títulos también”.

“Hay que esperar, hay que darles la oportunidad, Me imagino que Mosquera viene con la intención de aportar, de rendir, de hacer su fútbol. Es un jugador desequilibrante, rápido. Quizás, si en Millonarios le fue bien o mal, eso ya no me incumbe a mí. Acá lo que vamos a intentar es que llegue y se adapte rápido a lo que quiere el profe y nosotros. Como compañeros, ayudarle, que se sienta en casa y que esté listo para pelear por los objetivos”, añadió por la misma línea.

Edwin Mosquera tiene 24 años y, además de Millonarios, ha pasado por Independiente Medellín, Defensa y Justicia, Aldosivi, Juventude y Atlanta. Está valorizado en 400 mil euros, según Transfermarkt y rumores de la prensa señalan que Santa Fe se hizo con su ficha.

“El hincha siempre va a opinar, independientemente de dónde venga un jugador, el hincha siempre va a mirar el presente, el pasado, cómo viene, si viene bien, si tiene un nombre o no... el hincha siempre es el hincha y va a exigir. Lo importante es cómo el jugador se adapte y cómo se sienta con el grupo”, cerró Hugo Rodallega.

