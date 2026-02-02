Deportes

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Dimayor confirmó los detalles del aplazamiento tras una lluvia torrencial que cayó sobre el Estadio El Campín.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.
La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Este lunes se jugará el resto del partido de Millonarios contra Independiente Medellín. A través de un comunicado oficial, la Dimayor confirmó el aplazamiento y el nuevo horario en el que se disputarán los últimos 35 minutos.

Contundente decisión con Radamel Falcao García en Millonarios, minutos antes de enfrentar al Medellín

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar que el partido entre Millonarios FC e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido aplazado debido al mal clima en la capital del país”, indicó el ente rector.

Dimayor comunicó que “el encuentro se jugará este lunes 2 de febrero, a las 3:00 p. m.”.

Trabajadores del Estadio El Campín realizan sus operaciones para ayudar con el drenaje de la cancha.
Trabajadores del Estadio El Campín realizan sus operaciones para ayudar con el drenaje de la cancha. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Para el momento de la suspensión, el marcador estaba empatado a cero goles y se habían jugado 55 minutos. El partido reiniciará desde ese punto exacto con un balón a tierra efectuado por el árbitro Carlos Márquez.

“La decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso”, completó la Dimayor

Millonarios garantiza el ingreso de público

Los hinchas que asistieron el domingo podrán acercarse nuevamente al Estadio El Campín con la misma boleta que utilizaron al momento del ingreso.

Millonarios garantiza que habrá ingreso de público para ver la parte complementaria. “Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta noche pese a las condiciones climáticas. “A quienes compraron su ticket para este partido, este será restaurado y aparecerá de nuevo en Quentro para su ingreso”, informó el conjunto embajador.

Feroz rechazo de la hinchada de Millonarios hizo que un jugador se fuera: pasado en Nacional influyó

Independiente Medellín estuvo de acuerdo con la reprogramación del partido, tras una charla entre los presidentes. El conjunto poderoso tenía su vuelo de regreso a las 12:30 del mediodía; sin embargo, tuvieron que cambiar el itinerario para cumplir con el nuevo horario.

Por fortuna para ellos, su próximo partido será el viernes recibiendo a Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot. Millonarios, por su parte, tendrá menos tiempo de descanso porque enfrentará al Deportivo Pereira el jueves a las 8:00 de la noche.

Polémica con Sencia

Más allá de que las condiciones climáticas no permitieron el desarrollo normal del partido de Millonarios vs. Medellín, el estado de la cancha ha sido objeto de polémica entre los hinchas bogotanos.

El sábado se realizó el concierto homenaje a Yeison Jiménez y durante la madrugada se hicieron los trabajos para desmontar la tarima.

Durante la mañana del domingo se conocieron fotos de la gramilla y la hinchada de Millonarios descargó su furia contra Sencia, empresa privada que tiene a su cargo la administración del estadio.

Las críticas ya habían sido duras la semana pasada, cuando los jugadores de Independiente Santa Fe mostraron su molestia por el estado de la cancha en el duelo contra Pereira.

