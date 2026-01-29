Deportes

Hugo Rodallega se cansó y levantó su voz por situación que lo tiene furioso: “Horrible”

El capitán de Independiente Santa Fe se pronunció después del empate contra Deportivo Pereira en la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I.

Redacción Deportes
29 de enero de 2026, 2:29 p. m.
Hugo Rodallega habló fuerte y claro sobre la gramilla del Estadio El Campín.
Hugo Rodallega habló fuerte y claro sobre la gramilla del Estadio El Campín. Foto: Colprensa // @CarlosAfutbol

Independiente Santa Fe tuvo que luchar contra un planteamiento sólido del Deportivo Pereira y el mal estado de la cancha en el Estadio El Campín.

Tras el empate en condición de local, varios jugadores se pronunciaron contra la administración del escenario y dejaron claro que el partido se desarrolló en pésimas condiciones para garantizar un buen espectáculo.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, resumió en una sola palabra lo que piensa sobre la cancha de El Campín: “Horrible, horrible”.

La empresa administradora del estadio asegura que se está haciendo lo posible por recuperar la gramilla en un 100 %. Sin embargo, la temporada de lluvias estaría perjudicando el trabajo de los expertos que tienen contratados para dicha labor.

Lo cierto es que este sábado habrá otro concierto en El Campín y los hinchas temen que la cancha pague las consecuencias. De hecho, el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín tuvo que ser aplazado para el domingo y todavía está en duda por el desmonte de la tarima para el evento en homenaje a Yeison Jiménez.

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Esta ha sido un debate reiterado en los últimos años, pues los dos clubes más importantes de Bogotá han tenido que ajustar su calendario por los conciertos programados.

La administración y los promotores se comprometieron a mantener la gramilla en perfecto estado, cosa que no viene sucediendo como debería según las declaraciones de los propios futbolistas.

Quejas en Independiente Santa Fe

Además de las palabras de Hugo Rodallega, el técnico Pablo Repetto lamentó el estado de la cancha y aseguró que pudo influir en el desempeño de Santa Fe contra Pereira.

La verdad que nos hubiera gustado jugar en un escenario normal. Hemos tenido un día menos de descanso con un partido intenso que fue en Manizales, y veíamos que eso también nos podía jugar en contra en la parte física”, declaró el estratega uruguayo.

Repetto, insistió: “No quiero buscar excusa en eso, sí me hubiera gustado jugar en un escenario que estuviera normal, eso sí”.

Andrés Mosquera Marmolejo, otro de los referentes de Santa Fe, dio su opinión sobre el estado de la cancha tras una lluvia torrencial que cayó en Bogotá. “Está bastante maltratada la cancha, complicado jugar así y mucho más con la lluvia que había. Estaba igual para los dos, es lo que hay y esperemos que en los próximos partidos pueda estar mejor”, apuntó.

Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

El cuadro cardenal no ha perdido este año en la Liga BetPlay, pero tampoco sabe ganar: empató sus tres partidos disputados hasta ahora contra Águilas Doradas (1-1), Once Caldas (1-1) y Deportivo Pereira (2-2).

Su próximo compromiso será este sábado, 31 de enero, enfrentando a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja.

