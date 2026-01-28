Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Avanza la tercera fecha de la Liga Betplay con Santa Fe y Millonarios como protagonistas. A primera hora, Alianza Valledupar fue local ante el Boyacá Chicó. Luego fue el turno para Santa Fe contra Deportivo Pereira en El Campín y cerró la participación de Millonarios en el Departamental Libertad con Deportivo Pasto, en el nuevo debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul.

Se registraron dos empates y una victoria durante la jornada. El primero fue en el departamento del Cesar. Alianza Valledupar no pudo sostener la victoria y cerró con empate 1-1 ante Boyacá Chicó. Abrió el marcador Wiston Fernández al minuto 47, pero tres minutos después Jhon Romaña igualó el compromiso. Punto clave para el club boyacense en su pelea por alejarse de la pelea por el descenso.

A segunda hora el turno fue para Santa Fe, que fue local en El Campín ante el Deportivo Pereira. El club matecaña, que enfrenta serios problemas financieros e intervenciones de entidades públicas, se fue adelante en el marcador con un 2-0 y un golazo de tiro libre de por medio. Finalizó el primer tiempo y ya ganaba con anotación de Marco Pérez.

Santa Fe vs. Pereira. Foto: Colprensa

En la segunda parte, Yúber Quiñónes alargó el marcador, en lo que parecía un papelón para Santa Fe luego de ganar la Superliga y el empate con Once Caldas en Manizales. Llegaron las variantes y el juego se colocó a favor de Santa Fe, que alcanzó al 2-2 final tras goles de Edwin Mosquera y Christian Mafla.

Millonarios tuvo otro traspié en Pasto en el nuevo debut de Falcao

A tercera hora fue Millonarios el que apareció en partido contra Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. En medio de un ambiente tenso, otra vez Hernán Torres colocó su puesto en riesgo en una visita muy complicada en una plaza que siempre le hace sufrir al equipo azul. Se registró una expulsión a Mateo García tras codazo a un rival y Rodrigo Contreras marcó su segundo gol con el embajador.

🌋🚀💥 ¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE PASTO! ¡Estupiñán sacó un riflazo y le marcó a Millonarios!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/m8jwswpRZx — Win Sports (@WinSportsTV) January 29, 2026

Ese gol de Contreras se dio tras un penalti que él mismo provocó ante la salida apresurada del arquero. Gran remate para dar un poco de tranquilidad en la hinchada antes del desastre, luego de la anotación del canterano de Atlético Nacional, Yéiler Góez, quien marcó de cabeza antes de los cinco minutos de comenzar el juego.

Con el 1-1 el partido fue muy complejo para el equipo azul por la expulsión de Mateo García antes de finalizar el primer tiempo. Con 10 hombres en el rival, el local se le fue encima y puso a trabajar a Andrés Llinás en su regreso y Jorge Arias, además de Diego Novoa quien sacó varios balones directos al arco.

Al minuto 65, Radamel Falcao García debutó nuevamente con Millonarios pero poco pudo hacer para guiar a Millonarios a la victoria. Tuvo un cabezazo apenas entró a la cancha. Andrey Estupiñán ejecutó de gran forma un tiro libre para el 2-1 final.