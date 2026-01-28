Deportes

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Los dos equipos más representativos de Bogotá, Santa Fe y Millonarios, tuvieron acción en el segundo día de la tercera fecha de la Liga Betplay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de enero de 2026, 3:45 a. m.
Falcao García y Santa Fe vs. Pereira.
Falcao García y Santa Fe vs. Pereira. Foto: Pantallazo Win Sports / Colprensa

Avanza la tercera fecha de la Liga Betplay con Santa Fe y Millonarios como protagonistas. A primera hora, Alianza Valledupar fue local ante el Boyacá Chicó. Luego fue el turno para Santa Fe contra Deportivo Pereira en El Campín y cerró la participación de Millonarios en el Departamental Libertad con Deportivo Pasto, en el nuevo debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul.

Se registraron dos empates y una victoria durante la jornada. El primero fue en el departamento del Cesar. Alianza Valledupar no pudo sostener la victoria y cerró con empate 1-1 ante Boyacá Chicó. Abrió el marcador Wiston Fernández al minuto 47, pero tres minutos después Jhon Romaña igualó el compromiso. Punto clave para el club boyacense en su pelea por alejarse de la pelea por el descenso.

A segunda hora el turno fue para Santa Fe, que fue local en El Campín ante el Deportivo Pereira. El club matecaña, que enfrenta serios problemas financieros e intervenciones de entidades públicas, se fue adelante en el marcador con un 2-0 y un golazo de tiro libre de por medio. Finalizó el primer tiempo y ya ganaba con anotación de Marco Pérez.

Santa Fe vs. Pereira.
Santa Fe vs. Pereira. Foto: Colprensa

En la segunda parte, Yúber Quiñónes alargó el marcador, en lo que parecía un papelón para Santa Fe luego de ganar la Superliga y el empate con Once Caldas en Manizales. Llegaron las variantes y el juego se colocó a favor de Santa Fe, que alcanzó al 2-2 final tras goles de Edwin Mosquera y Christian Mafla.

Deportes

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Deportes

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Deportes

Juan Fernando Quintero retumba en Argentina con obra maestra: vea el golazo desde la tribuna y con sonido ambiente

Deportes

Decisión de último minuto con Falcao, Andrés Llinás y Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres se la jugó

Deportes

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Deportes

Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

Deportes

Prográmese con los playoffs de la Champions League: Fecha y hora del sorteo de dieciseisavos de final

Deportes

Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

Bogotá

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

Bogotá

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Millonarios tuvo otro traspié en Pasto en el nuevo debut de Falcao

A tercera hora fue Millonarios el que apareció en partido contra Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. En medio de un ambiente tenso, otra vez Hernán Torres colocó su puesto en riesgo en una visita muy complicada en una plaza que siempre le hace sufrir al equipo azul. Se registró una expulsión a Mateo García tras codazo a un rival y Rodrigo Contreras marcó su segundo gol con el embajador.

Ese gol de Contreras se dio tras un penalti que él mismo provocó ante la salida apresurada del arquero. Gran remate para dar un poco de tranquilidad en la hinchada antes del desastre, luego de la anotación del canterano de Atlético Nacional, Yéiler Góez, quien marcó de cabeza antes de los cinco minutos de comenzar el juego.

Con el 1-1 el partido fue muy complejo para el equipo azul por la expulsión de Mateo García antes de finalizar el primer tiempo. Con 10 hombres en el rival, el local se le fue encima y puso a trabajar a Andrés Llinás en su regreso y Jorge Arias, además de Diego Novoa quien sacó varios balones directos al arco.

Al minuto 65, Radamel Falcao García debutó nuevamente con Millonarios pero poco pudo hacer para guiar a Millonarios a la victoria. Tuvo un cabezazo apenas entró a la cancha. Andrey Estupiñán ejecutó de gran forma un tiro libre para el 2-1 final.

Más de Deportes

Santiago Giordana se lamenta en El Campín.

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Falcao García y Santa Fe vs. Pereira.

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Falcao contra el Pasto.

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Juan Fernando Quintero celebra el gol contra Gimnasia.

Juan Fernando Quintero retumba en Argentina con obra maestra: vea el golazo desde la tribuna y con sonido ambiente

Andrés Llinás y Radamel Falcao se encuentran en la concentración de Millonarios.

Decisión de último minuto con Falcao, Andrés Llinás y Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres se la jugó

Peter Bosz, DT del PSV. Luis Díaz con el Bayern.

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV.

Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

El trofeo se exhibe antes del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2023/24 en el Grimaldi Forum de Mónaco, el jueves 31 de agosto de 2013. (Foto AP/Daniel Cole)

Prográmese con los playoffs de la Champions League: Fecha y hora del sorteo de dieciseisavos de final

Momento de la asistencia de Luis Díaz que salvó al Bayern.

Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoria

Golazo histórico del Benfica al Real Madrid en Champions.

Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

Noticias Destacadas