Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

Tres títulos más para Santa Fe que muy pocos tienen en cuenta en el palmarés general del fútbol colombiano y con los que alcanza a Millonarios.

William Horacio Perilla Gamboa

27 de enero de 2026, 1:03 a. m.
Jugadores de Santa Fe celebran un título / Escudo de Millonarios.
Jugadores de Santa Fe celebran un título / Escudo de Millonarios. Foto: Colprensa / Escudo de Millonarios

Santa Fe vive días de gloria tras la quinta Superliga en su historia luego de arrasar a Junior de Barranquilla en la serie. Por pedido del mismo equipo barranquillero, la logística tuvo un cambio importante en la Dimayor y la localía se invirtió, lo que acabó haciendo daño al ‘Tiburón’. La ida debió jugarse en El Campín para cerrar en el Metropolitano, pero la situación fue a la inversa por petición del equipo barranquillero. Con el ‘León’ como ganador de un nuevo trofeo, el ranking del palmarés del FPC tuvo un serio movimiento.

La serie llegó a Bogotá con un 1-1 en el marcador tras los goles de Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez en Barranquilla. El Junior era el favorito al título de Superliga, por su condición de reciente campeón y las dudas que había en Santa Fe por el cambio de entrenador. Al final, ante más de 30 mil hinchas en El Campín, despejó dudas y el León fue superior y lo superó con toda la autoridad posible.

Fue un 3-0 en el partido de vuelta, para dejar el 4-1 en el marcador final, con Hugo Rodallega como máxima figura, que además marcó uno de los mejores goles del año en el fútbol colombiano. Ewil Murillo abrió el marcador en El Campín y Nahuel Bustos colocó el tercero. Quinta Superliga que ratifica a Santa Fe como el máximo dominador de esta competición oficial de la Dimayor.

Millonarios / Santa Fe celebra la Superliga.
Millonarios / Santa Fe celebra la Superliga. Foto: Fotos: Colprensa

Es el máximo ganador de este trofeo con cinco títulos en cinco finales jugadas, dejando atrás a Atlético Nacional, que se quedó con cuatro coronas. No solo eso, sino que el León avanza de gran manera en el palmarés general del fútbol colombiano. En un principio solamente se sumaban 20 gritos de campeón, pero realmente son 23.

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Las lágrimas del nuevo jugador de Millonarios tras su debut ante la hinchada en El Campín: Revuelo en redes

Prográmese: Fecha y hora para el nuevo debut de Radamel Falcao García en Millonarios

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

A Repetto le mencionaron a Nacional tras la Superliga con Santa Fe y así reaccionó: “Veo injusticias como técnico”

Tres títulos de Liga Femenina para igualar a Millonarios

Según Dimayor, los títulos oficiales del fútbol colombiano son la Liga Betplay, Copa Colombia, Superliga y Liga Profesional Femenina, aunque las estrellas de los clubes femeninos no se mezclan con el equipo masculino en un solo escudo, sí hacen parte de una misma institución. Santa Fe también es máximo ganador en esta competición con tres títulos e iguala en la cima con Deportivo Cali.

"Este fue un sueño que se hizo realidad, desde enero nos pusimos esta meta y lo logramos”, dijo Liliana Salazar al recibir el trofeo. Foto: Guillermo Torres / SEMANA
"Este fue un sueño que se hizo realidad, desde enero nos pusimos esta meta y lo logramos”, dijo Liliana Salazar al recibir el trofeo. Foto: Guillermo Torres / SEMANA Foto: Guillermo Torres

Santa Fe también es el primer campeón de la Liga Femenina en la historia tras el título en el 2017, en una edición más que especial con Leicy Santos como 10 y ante más de 33 mil espectadores en el estadio El Campín de Bogotá. Luego, alzó los trofeos de las ediciones 2020 y 2023.

De esta manera, así queda el palmarés general del fútbol colombiano sumando los títulos de la Liga Femenina:

  1. Atlético Nacional: 37 títulos (18 Ligas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas)
  2. Millonarios: 22 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte)
  3. Santa Fe: 22 (10 Ligas, 2 Copas Colombia, 5 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 3 Ligas Femeninas)
  4. América de Cali: 18 (15 Ligas, 1 Merconorte, 2 Ligas Femeninas)
  5. Junior de Barranquilla: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)
  6. Deportivo Cali: 15 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga, 3 Ligas Femeninas)
  7. Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia)
  8. Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Copa Libertadores)
  9. Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

