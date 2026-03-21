El gesto de Santa Fe tras desmayo y traslado a UCI de juvenil de Millonarios: “Hoy nos unimos por la salud de Santiago”

Independiente Santa Fe publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje luego de lo ocurrido con el juvenil Santiago Castrillón en el clásico disputado este sábado 21 de marzo en la categoría Sub-20.

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Santiago Castrillón ya tuvo su roce en el equipo profesional con Millonarios, pero no ha jugado como profesional. Foto: Tomada de @JuankPiza

En la red social X, el cuadro cardenal publicó un video en el que se ve tanto a sus jugadores como a los del cuadro ‘embajador’ compartiendo una oración por la salud del volante.

En el clip hay algunos deportistas de rodillas y otros de pie y se les ve visiblemente afectados por lo sucedido en la cancha, pues Castrillón se desvaneció y tuvo que ser trasladado de urgencia a la clínica La Colina.

“Independiente Santa Fe envía una voz de aliento y le desea pronta recuperación a Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. El fútbol debe integrarnos, y hoy nos unimos por la salud de Santiago”, escribió el cuadro cardenal en su perfil oficial en X.

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SEMANA conoció que el nacido en Bucaramanga permanece en cuidados intensivos luego de haber tenido que ser trasladado de emergencia en ambulancia tras el incidente ocurrido este sábado, 21 de marzo.

“Ya está en la clínica siendo atendido por todos los especialistas. Cualquier novedad se comunicará de manera oficial”, le confirmaron fuentes cercanas a SEMANA.

De igual forma, allegados le confirmaron a este medio que el joven, de 18 años de edad y con pasado en Águilas Doradas, se encuentra estable, pero su pronóstico aún no ha sido confirmado.

Castrillón ya ha hecho parte de convocatorias del equipo de mayores, cuando al mando del cuadro embajador estaba el profesor Hernán Torres.

Castrillón, que porta el número 10 en su espalda, está acompañado por sus familiares, quienes han pedido orar para que su estado de salud mejore.

Millonarios derrotó a domicilio al Once Caldas

Con una actuación contundente en campo rival, Millonarios goleó al Once Caldas 1-4 y se acomoda, de a poco, en la Liga BetPlay, en la que ya está en la quinta posición, a la espera de lo que suceda con sus perseguidores durante el resto de la fecha.

El duelo no tuvo goles solo hasta el final del primer tiempo, cuando Castro, al minuto 45+3, logró abrir el marcador antes de irse a los camerinos.

Cuando inició la segunda parte, el conjunto local intentó igualar las acciones, pero los de Bustos volvieron a sorprender y al minuto 59, a través de uno de sus referentes, Mackalister Silva, amplió la diferencia, llevando preocupación a los dirigidos por el arriero Hernán Darío Herrera.

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Rodrigo Contreras, la figura del partido. Foto: Colprensa

Los campeones de la Copa Libertadores en 2004 reaccionaron y su máximo ídolo, Dayro Moreno, consiguió el descuento al minuto 67; sin embargo, la alegría duró poco porque el goleador azul Rodrigo Contreras volvió a anotar por Millonarios al minuto 75.

La puntilla la puso el defensa Andrés Llinás, quien sentenció el encuentro al minuto 82 al colocar el 1-4 definitivo.