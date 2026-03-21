Todos los convocados por Surinam juegan en Europa: algunos compiten con Luis Díaz y se la ponen difícil a Bolivia

Este 26 de marzo, Surinam, como representante de la Concacaf, buscará derrotar a Bolivia para avanzar y medirse a Irak en busca del tan anhelado cupo al Mundial, algo que resultaría ser histórico para esta nación que nunca antes ha disputado una Copa Mundo.

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Sheraldo Becker, figura de Surinam y convocado para el repechaje contra Bolivia. Foto: Getty Images

Sobre el papel, Surinam es la selección más débil; sin embargo, toda la nómina convocada por el técnico Henk Ten Cate juega en las diferentes ligas de Europa, incluida la Bundesliga de Alemania, en la que compiten contra Luis Díaz, figura colombiana al servicio del Bayern Múnich.

Este no es un dato menor, pues el fútbol europeo tiene otras dinámicas que marcan diferencia a la hora de saltar a la cancha. Los más destacados son el delantero Sheraldo Becker, que juega en el 1. FSV Mainz 05 de Alemania, y Joel Piroe, atacante del Leeds United de Inglaterra.

¿Dónde juegan los convocados por Surinam para el repechaje contra Bolivia?

Arqueros

Warner Hahn (Hammarby de Suecia).

Etienne Vaessen (FC Groningen de Países Bajos).

Jahnilho Wiegel (FC Den Bosch de Países Bajos).

Defensas

Myenty Abena (Gaziantep de Turquía).

Djavan Anderson (Venezia de Italia).

Radinio Balker (Huddersfield Town de Inglaterra).

Anfernee Dijksteel (Middlesbrough de Inglaterra).

Ridgeciano Haps (Venezia de Italia).

Yannick Leliendal (FC Volendam de Países Bajos).

Stefano Denswil (Trabzonspor de Turquía).

Shaquille Pinas (Hammarby de Suecia).

Djevencio Van der Kust (Sparta Rotterdam de Países Bajos).

Liam Van Gelderen (RKC Waalwijk de Países Bajos).

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Surinam representará a la Concacaf en el repechaje. Foto: Getty Images

Mediocampistas

Melayro Bogarde (Hoffenheim de Alemania).

Jean-Paul Boëtius (Darmstadt de Alemania).

Tjaronn Chery (NEC Nijmegen de Países Bajos).

Denzel Jubitana (Atromitos de Grecia).

Dion Malone (NAC Breda de Países Bajos).

Kenneth Paal (Queens Park Rangers de Inglaterra).

Immanuel Pherai (Hamburgo de Alemania).

Delanteros

Sheraldo Becker (Mainz de Alemania).

Joel Piroe (Leeds United de Inglaterra).

Jay-Roy Grot (Odense BK de Dinamarca).

Richonell Margaret (Go Ahead Eagles de Países Bajos).

Gyrano Kerk (Royal Antwerp de Bélgica).

Gleofilo Vlijter (Újpest de Hungría).

Irak, a la espera de Surinam o Bolivia

Irak se enfrentará por un lugar en el Mundial de Norteamérica 2026 con el ganador del partido que cinco días antes jugarán Bolivia y Surinam, también en Monterrey.

El vencedor de dicho encuentro integrará el Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

El seleccionador de Irak, el australiano Graham Arnold, había pedido a la FIFA aplazar este partido de la repesca intercontinental, debido a que numerosos jugadores y miembros del cuerpo técnico están bloqueados en Oriente Medio por la guerra, desatada el 28 de febrero por los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El espacio aéreo iraquí está cerrado al menos hasta el 1 de abril por esos bombardeos aéreos, a los que Teherán responde con salvas de misiles y drones sobre territorio israelí y objetivos estadounidenses en la región.

“Debido a las circunstancias y a los desafíos a los que se enfrenta la región”, la Federación iraquí recurrió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó Dirjal, que agradeció al organismo mundial y a la Confederación Asiática por su ayuda.

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Surinam jugará contra Bolivia el próximo 26 de marzo. El vencedor se medirá a Irak. Foto: Getty Images

La selección de Irán, por su parte, está clasificada para el Mundial 2026, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que no debería viajar a Estados Unidos por “su propia seguridad”.

Se planteó la cuestión del retiro de Irán del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, lo que podría beneficiar a Irak, pero el Team Melli rechazó esa posibilidad.

“La cuestión de un retiro de Irán no es más que palabrería y no hay nada oficial”, afirmó el presidente de la federación iraquí, Adnan Dirjal.