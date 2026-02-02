Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Avanza la cuarta fecha de la Liga Betplay con triunfo contundente de Deportivo Cali y durísimo empate de Millonarios ante la mirada de su nuevo técnico, Fabián Bustos, y serios problemas con la gramilla.

2 de febrero de 2026, 8:51 p. m.
Didier Moreno con Radamel Falcao. Foto: Colprensa

La cuarta fecha de la Liga Betplay está avanzando en varios estadios del país y hubo goleadas en Bucaramanga y Palmira y duro empate en El Campín de Bogotá. Independiente Medellín se recupera tras racha de malos resultados y Millonarios lamenta otro compromiso sin ganar en casa ante su gente mientras su nuevo entrenador observaba desde el palco, al menos durante la noche del domingo; y se le hacía frente a complicadas condiciones climáticas y mal estado de la gramilla.

A tercera hora del dominical el turno fue para este partido, en una cita muy golpeada por las condiciones climáticas en la noche del domingo y una gramilla con deficiencias en el drenaje. Estos incidentes forzaron la suspensión y la reprogramación para este lunes desde las 3:00 pm.

Minutos antes del partido el domingo ya se veía venir una posible suspensión durante Millonarios vs. Independiente Medellín, debido a la fuerte lluvia que caía en la capital del país. El equipo azul y el DIM están necesitados de puntos y era un juego trascendental en cada una de sus aspiraciones. En la noche fue imposible continuar con el juego por los enormes charcos que quedaron tras el agua.

Estadio El Campín
Así se vio la cancha de El Campín, que no tuvo un buen drenaje, ante el aguacero que cayó el domingo en Bogotá, que impidió la terminación del partido entre Millonarios y Medellín. Foto: Cortesía @jhonathanb1982

Millonarios llegaba a este partido luego de tres partidos sin ganar y ser último en la tabla de posiciones. Millonarios ahora tiene 1 punto tras el 0-0 ante el Medellín. Además de los malos resultados, no se le ve una mejora en el funcionamiento y otra vez la figura fue Diego Novoa, a la espera que Bustos comience los trabajos.

Millonarios no pudo ante el Medellín en la tarde del lunes

Mientras Millonarios oficializaba lo que se ya se había filtrado, a Fabián Bustos como su nuevo entrenador, en las redes sociales salieron a la luz imágenes de la gramilla de El Campín y las medidas que Sencia (operador del estadio) le tocó poner a flote debido a la intensa lluvia en la capital. Parece que eso no fue suficiente para enfrentar la torrencial agua que caía en Bogotá.

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.
La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín. Foto: Colprensa

Las cosas tuvieron que detenerse por la fuerte lluvia que cae en la ciudad de Bogotá y la inundación de la gramilla. En varias zonas de la gramilla se veían grandes charcos y la pelota se estaba deteniendo, haciendo imposible el trámite del juego. Quedaba algo más de media hora y el lunes se consumó el 0-0.

Deportivo Cali y Bucaramanga golearon

La jornada dominical comenzó con la contundente victoria de Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander ante Alianza Valledupar. El equipo dirigido por Leonel Álvarez marcó cinco goles para decretar su gran momento deportivo y avanzar en la tabla de posiciones. Un dominio total del ‘Leopardo’ y goles de Fabián Sambueza, Juan Mosquera, Luciano Pons, Emerson Batalla y Kevin Londoño.

A segunda hora el turno fue para el Deportivo Cali, que tenía mucha presión por ganar luego de la caída entre semana en Medellín ante Águilas Doradas, además de los tres puntos para alejarse un poco más de la tabla del descenso. El equipo azucarero pudo levantar cabeza ante su hinchada y contra un Deportivo Pasto que se presentó como líder parcial con nueve puntos tras tres victorias en las primeras jornadas.

El reto era grande para el Cali, que pudo reponerse y sacar una gran victoria más que merecida ante un Pasto que tuvo dos expulsados. El delantero Juan Dinenno abrió el marcador al minuto 13 y Steven Rodríguez continuó con doblete para el 3-0 definitivo en Palmaseca. En Villavicencio, Llaneros empató 1-1 con Águilas Doradas.

