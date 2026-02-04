Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras el superclásico Atlético Nacional vs. América de Cali

La tabla de posiciones tiene movimientos luego del superclásico Atlético Nacional vs. América de Cali en el Atanasio Girardot.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 3:36 a. m.
Nacional venció al América 2-1 en el Atanasio, por la cuarta fecha de la Liga I de 2026. Foto: Colprensa

Una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. Atlético Nacional y América se vieron las caras en el Atanasio Girardot por la cuarta fecha de la Liga Betplay. Show del canterano Juan Rengifo, cara y sello para el argentino Milton Casco y el esfuerzo de Dylan Borrero no alcanzó para al menos dejar el empate.

Cabe recordar que era la cuarta presentación de América de Cali en la Liga Betplay tras enfrentar a Inter de Bogotá en el debut en el estadio Pascual Guerrero y ganar 3-0. Luego fue a Tunja y venció 1-0 a Boyacá Chicó y firmó un 1-1 con el Once Caldas en el Palogrande de la ciudad de Manizales. Ahora, le tocó ir a Medellín para el primer superclásico del año y la primera derrota de la temporada.

Marlos Moreno, Omar Bertel y Jorge Soto en una acción de juego. Foto: Colprensa

En esos contextos, América y Nacional midieron fuerzas. El equipo rojo quiso seguir con buena racha y en arriba en la tabla, pero los goles de Milton Casco y Rengifo consumaron la derrota, mientras que el verdolaga suma unidades importantes con varios compromisos pendientes y antes de Millonarios en la Copa Sudamericana.

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Nacional ante América

Apenas comenzando el partido, sobre el minuto 12, Milton Casco se encontró con una pelota precisa para su perfil y sorprender al América de Cali. Marlon Torres tenía un balón seguro ante la presión de Atlético Nacional, mandó el pase para el arquero y Jorge Soto queriendo jugar a primer toque, la dejó muy corta. El exRiver Plate midió y lanzó la vaselina por encima de los zagueros para abrir el marcador.

Nacional venció al América 2-1 en el Atanasio, por la cuarta fecha de la Liga I de 2026. Foto: Colprensa

En el segundo tiempo, hubo un gran laboratorio de Nacional. Pelota quieta y Edwin Cardona para una nueva pintura. Pase inesperado para Rengifo en un movimiento clave y así anticipar a sus marcadores y rematar para vencer a Jorge Soto. 2-1 en el Atanasio y tres puntos para el verdolaga.

De esta manera, el verdolaga suma seis puntos y varios juegos aplazados, mientras que el vallecaucano tiene 7 unidades en la tabla de posiciones.

Noticias Destacadas