Atlético Nacional y América de Cali se ven las caras en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. En esta ocasión, el estadio Atanasio Girardot de Medellín se vistió de verde para una cita con la historia. Los técnicos Diego Arias y David González colocaron lo mejor de sus nóminas e intentar quedarse con la victoria.

Para América de Cali es su cuarta presentación en la Liga Betplay tras enfrentar a Inter de Bogotá en el debut en el Pascual Guerrero y ganar 3-0. Luego fue a Tunja y venció 1-0 a Boyacá Chicó y firmó un 1-1 con el Once Caldas en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Ahora, le tocó ir a Medellín para el primer superclásico del año.

Por su parte, Atlético Nacional ha vivido el mar de aplazamientos en este comienzo de año. Solamente vio acción en el debut ante Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot al que goleó 4-0. Partidos contra Jaguares de Córdoba por un evento musical, Junior de Barranquilla por el amistoso ante Inter Miami y Santa Fe por el mal estado de la gramilla de El Campín, tendrán que reubicarse en el apretado calendario.

En esos contextos, América y Nacional se ven las caras. El equipo rojo quisiera seguir con buena racha y en arriba en la tabla de posiciones, mientras que el verdolaga no puede ceder y sumar lo más que pueda ante los aplazamientos y antes del juego de Copa Sudamericana con Millonarios en el Atanasio Girardot.

Golazo Puskás de Milton Casco

Apenas comenzando el partido, Milton Casco se encontró con una pelota precisa para su perfil y sorprender al América de Cali. Sobre el minuto 12, Marlon Torres tenía una pelota segura ante la presión de Nacional, mandó el pase para el arquero y Jorge Soto queriendo jugar a primer toque, la dejó muy corta.

El lateral exRiver Plate solamente tuvo que embocar su perfil interno debajo del balón para lanzar la hermosa vaselina por encima de todos los zagueros rivales. Pegó en el palo y entró. Golazo ante la mirada de Cristian Arango en el palco.

Momento exacto del remate de Milton Casco. Foto: Pantallazo Win Sports.

Apenas a los 15 minutos de comenzar el partido y segundos después de que Milton Casco marcara de vaselina, el turno fue para Dylan Borrero para empatar el superclásico. El volante aprovechó una desatención del lateral argentino y luego de un buen relevó por la banda, vio el centro de Omar Bertel para dejar sin posibilidades a Harlen Castillo en el arco. 1-1 en el Atanasio.