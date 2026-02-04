Laboratorio de Atlético Nacional y Juan Rengifo vuelve al gol para el desconcierto del América en el superclásico

Atlético Nacional enfrenta una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano contra América de Cali, por la cuarta fecha de la Liga Betplay. En esta ocasión, el estadio Atanasio Girardot de Medellín se vistió de verde para la cita con la historia. Los técnicos Diego Arias y David González colocaron lo mejor de sus nóminas y otra vez el canterano Juan Rengifo fue titular y se ganó las miradas.

Es decir, que en las dos salidas de Nacional en la Liga Betplay, dos goles ha marcado Juan Rengifo, contando el que anotó en el amistoso contra Inter Miami. El canterano verdolaga está imparable en este comienzo de temporada y apunta a un 2026 histórico con la camiseta del equipo más ganador del fútbol colombiano.

Momento exacto del remate de Juan Rengifo. Foto: Pantallazo Win Sports.

En el segundo tiempo, hubo un gran laboratorio de Nacional. Pelota quieta, pase inesperado para Rengifo en un movimiento clave para anticipar a sus marcadores y rematar para vencer a Jorge Soto. 2-1 en el Atanasio y tres puntos más para el verdolaga con un canterano que brilla con trucos de magia en la cancha.

Golazo de Rengifo para el triunfo de Nacional

La pelota quita la colocó en ejecución Edwin Cardona, quien midió a la perfección la diagonal de Rengifo, le marcó el pase para quedar mano a mano con Soto y romper las líneas. El canterano solo tuvo que perfilar para el 2-1.

¡APARECIÓ JUAN RENGIFO PARA ANOTAR EL 2-1 DE NACIONAL! Gran 'Laboratorio' del 'Verdolaga' y se pone delante del marcador. #LALIGAxWIN 🟢⚽🤩🔥 pic.twitter.com/y1NGZpErhe — Win Sports (@WinSportsTV) February 5, 2026

Antes de Rengifo, Milton Casco había marcado con espectacular vaselina tras error de Jorge Soto, pero al minuto, Dylan Borrero pudo empatar. Fue hasta el minuto 61 que el visitante cedió en la pelota parada y el local cobró para sacar la diferencia.

Tras el 2-1 de Atlético Nacional, queda con 6 puntos en la tabla de posiciones y varios partidos aplazados, mientras que América suma 7 unidades. El 12 de febrero el verdolaga se medirá con Fortaleza en el Atanasio, mientras que el vallecaucano irá contra Santa Fe el viernes 13 del mismo mes.