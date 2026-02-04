Deportes

Nacional vs. América: resumen, goles y resultado del superclásico del FPC

Atlético Nacional y América de Cali se vieron las caras en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 3:04 a. m.
Edwin Cardona contra Tilman Palacios.
Edwin Cardona contra Tilman Palacios. Foto: Colprensa

Atlético Nacional y América de Cali midieron fuerzas en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. En esta ocasión, el estadio Atanasio Girardot de Medellín se vistió de verde para una cita con la historia, en partido válido por la cuarta fecha de Liga Betplay. Los técnicos Diego Arias y David González colocaron lo mejor de sus nóminas para buscar el triunfo y al final el verdolaga fue el ganador.

Era la cuarta presentación de América de Cali en Liga Betplay en este comienzo de año, tras enfrentar a Inter de Bogotá en el debut en el Pascual Guerrero y ganar 3-0. Luego fue a Tunja y venció 1-0 a Boyacá Chicó y firmó un 1-1 con el Once Caldas en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Ahora, le tocó ir a Medellín para el primer superclásico del año y vio la primera derrota en este 2026.

Marlos Moreno, Omar Bertel y Jorge Soto en una acción de juego.
Marlos Moreno, Omar Bertel y Jorge Soto en una acción de juego. Foto: Colprensa

Al final, Atlético Nacional vio la victoria tras un aguerrido 2-1 con goles de Milton Casco y Juan Rengifo. Dylan Borrero había empatado, pero no alcanzó para sumar tres puntos en una de las plazas más importantes de Colombia.

¿Cómo queda la tabla de posiciones?

De esta manera, el verdolaga suma seis puntos y varios juegos aplazados, mientras que el vallecaucano tiene 7 unidades en la tabla de posiciones.

¿Cómo fue el gol de América de Cali?

Apenas a los 15 minutos de comenzar el partido y segundos después de que Milton Casco marcara de vaselina, el turno fue para Dylan Borrero para empatar el superclásico. El volante aprovechó una desatención del lateral argentino, quien quedó muy lejos de la marca y luego de un buen relevó por la banda izquierda, vio el centro de Omar Bertel para dejar sin posibilidades a Harlen Castillo en el arco. Era el 1-1 en el Atanasio. Antes de acabar la primera parte, anularon un gol del visitante por fuera de lugar.

¿Cómo fueron los goles de Atlético Nacional?

Apenas comenzando el partido, Milton Casco se encontró con una pelota precisa para su perfil y sorprender al América de Cali. Sobre el minuto 12, Marlon Torres tenía un balón seguro ante la presión de Atlético Nacional, mandó el pase para el arquero y Jorge Soto queriendo jugar a primer toque, la dejó muy corta.

El lateral exRiver Plate solamente tuvo que embocar su perfil interno debajo del balón para lanzar la hermosa vaselina por encima de todos los zagueros rivales. Pegó en el palo y entró. Golazo ante la mirada de Cristian Arango en el palco.

En el segundo tiempo, hubo un gran laboratorio de Atlético Nacional. Pelota quieta y Edwin Cardona para una nueva pintura. Pase inesperado para Rengifo en un movimiento clave y así anticipar a sus marcadores y rematar para vencer a Jorge Soto. 2-1 en el Atanasio y tres puntos para el verdolaga.

¿Nacional y América tiene partidos aplazados?

Sí. Atlético Nacional tenía agenda contra Santa Fe en El Campín de Bogotá, pero por mal estado de la gramilla fue aplazado. América de Cali también se vio perjudicado por el césped del escenario de Bogotá, pues Fortaleza hacía de local en el ‘coloso de la 57’ ante la hinchada americana, pero ahora se busca nueva fecha.

Así, Nacional volverá a jugar el próximo 12 de febrero ante Fortaleza en el Atanasio, mientras que América vuelve el 13 del mismo al Pascual Guerrero contra Santa Fe.

Noticias Destacadas