Deportes

El pedido urgente de la Dimayor a Sencia por la gramilla de El Campín: “Dignidad y carácter de cancelar el concierto”

En un comunicado de prensa, la Dimayor le mandó un contundente mensaje a Sencia por la gramilla de El Campín, que está en pésimo estado.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de febrero de 2026, 10:51 p. m.
El césped del Campín está en el ojo del huracán.
El césped del Campín está en el ojo del huracán. Foto: Getty Images / IDRD

Pésimo estado de la gramilla de El Campín. La lluvia de las últimas horas en Bogotá hizo más grave la situación y Sencia, operador del escenario deportivo, está en la mira. En las últimas horas, los clubes bogotanos y la Dimayor tomaron la decisión de aplazar partidos mientras se intenta recuperar el césped.

Lejos de estar de acuerdo con Sencia, la Dimayor, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, lanzó un fuerte comunicado de prensa donde pide “dignidad y carácter” y aclara que el aplazamiento de los partidos fue una decisión exclusiva de la Dimayor, que no tuvo que ir al operador para llegar a un común acuerdo.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano —DIMAYOR— se permite aclarar ante la opinión pública que no son ciertas las declaraciones dadas por el Sr. Mauricio Hoyos, CEO de la empresa Sencia, quien afirmó en una entrevista con Caracol Televisión que el aplazamiento de los próximos partidos en el Estadio El Campín ‘se debía a una iniciativa de Sencia, quien habló con la DIMAYOR y los equipos’“, arranca el comunicado de prensa.

Estado de la grama en El Campín tras juego Santa Fe vs. Pereira por Liga BetPlay.
Estado de la grama en El Campín tras juego Santa Fe vs. Pereira por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Además de ratificar que fue una decisión unánime de la Dimayor, agregó que el veredicto “se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la calidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín”.

Deportes

Cristiano Ronaldo saldría de Al-Nassr: prensa portuguesa dio los posibles destinos

Deportes

Manchester City vs. Arsenal: fecha, hora, lugar y TV para la final de la Carabao Cup

Deportes

Iván Mejía confirma el medio donde transmitirá el Mundial 2026: reconocido narrador lo acompañará

Deportes

Mercado de fichajes en la NBA: estos son los cambios más importantes en el baloncesto de Estados Unidos, a pocas horas del cierre

Deportes

Eduardo Luis admite su error y le pide perdón a Falcao García: esta fue su disculpa pública

Deportes

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Deportes

Salario récord para James Rodríguez en Minnesota United: prensa internacional reveló la millonada

Deportes

Destapan el reemplazo de Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: la rompió junto a Luis Díaz

Deportes

Dimayor desmiente a Sencia tras declaraciones de Mauricio Hoyos: rifirrafe por la grama de El Campín

Deportes

Grama de El Campín toca fondo y Dimayor aplaza partidos: Santa Fe, Millonarios y Nacional padecen

Dimayor le pide a Sencia cancelar un concierto

Asimismo, llama la atención el pedido que la Dimayor le hizo a Sencia para cancelar un concierto programado para el próximo 28 de febrero en El Campín; se hace llamar “Festival pa’ cantar y gozar 2.0″, y se anuncia que, por cada boleta comprada en graderías o palcos, se obsequia media botella de aguardiente.

Póster del Festival pa´cantar y gozar 2.0.
Póster del Festival pa´cantar y gozar 2.0. Foto: Oficial Rafael Pedraza Producciones.

En ese concierto se han anunciado artistas como Calibre 50, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Paola Jara, Alzate, Francy, Charrito Negro, Joaquín Guiller, entre otros. “Disfruta de más de 14 artistas y 12 horas de música en vivo”, se lee en el enunciado del evento musical.

Este evento tiene los ojos del fútbol colombiano encima y la presión por cancelar el concierto aumenta en las redes sociales, mucho más con el comunicado de prensa de la Dimayor.

Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados.
Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Esperamos, de la misma manera, que Sencia tenga la dignidad y el carácter de cancelar el concierto que tienen planificado para el 28 de febrero. El esfuerzo no puede venir únicamente de los clubes y de la DIMAYOR. Necesitamos un compromiso real por parte de la APP Sencia. De nada servirá aplazar estos partidos buscando recuperar el campo de juego, si después se tendrá un concierto que lo dejará en las mismas o peores condiciones en que se encuentra actualmente”, dice la Dimayor.

Ya está el pedido sobre la mesa y los próximos días son cruciales para la gramilla del estadio El Campín y la convivencia de eventos de fútbol y música en un mismo escenario.

Más de Deportes

Cristiano se estaría alejando de Al-Nassr y vería con buenos ojos la MLS o un retorno a Europa.

Cristiano Ronaldo saldría de Al-Nassr: prensa portuguesa dio los posibles destinos

William Saliba y Erling Haaland en Arsenal vs. Manchester City.

Manchester City vs. Arsenal: fecha, hora, lugar y TV para la final de la Carabao Cup

Iván Mejía amplió detalles de su regreso a los medios: con reconocido narrador y en importante medio colombiano.

Iván Mejía confirma el medio donde transmitirá el Mundial 2026: reconocido narrador lo acompañará

En la actual temporada, Harden ha sido pieza clave para los Clippers, especialmente en la serie de playoffs contra los Denver Nuggets

Mercado de fichajes en la NBA: estos son los cambios más importantes en el baloncesto de Estados Unidos, a pocas horas del cierre

Eduardo Luis presentó excusas por su imitación de Falcao García.

Eduardo Luis admite su error y le pide perdón a Falcao García: esta fue su disculpa pública

x

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

James Rodríguez recibiría un alto salario en Minnesota United.

Salario récord para James Rodríguez en Minnesota United: prensa internacional reveló la millonada

Fenerbahce busca en un excompañero de Luis Díaz, en Liverpool, el reemplazo de Jhon Jáder Durán.

Destapan el reemplazo de Jhon Jáder Durán en Fenerbahce: la rompió junto a Luis Díaz

Independiente Santa Fe tiene un nuevo candidato para reforzar el ataque.

Santa Fe encontró al nuevo extremo de lujo: vale 800.000 dólares y viene de ser campeón

James Rodríguez está en camino a Minnesota y Carlos Antonio Vélez opinó.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

Noticias Destacadas