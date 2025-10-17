Frank Fabra tendrá su fin: destapan en Argentina lo que pasará y ya suena para grande del FPC

Contados están los meses para Frank Fabra, quien después de diez años terminará su carrera en Boca Juniors de Argentina.

A sus 34 años un retiro podría ser parte de los planes, pero no es lo que se cree que vaya a hacer el lateral surgido en Deportivo Cali.

Desde suelo argentino es que la prensa deportiva ha destapado la versión del fin de su larga historia en el cuadro Xeneize.

Frank Fabra, lateral de Boca Juniors. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Según lo expuesto por el periodista Marcos Bonocore, de TNT Sports, la dirigencia del conjunto boquense terminará la relación con el colombiano a finales de 2025.

“Frank Fabra se va de Boca a fin de año”, fue la noticia que se produjo en el sur del continente y retumbó en Colombia.

Adicional a esto, también comentó cuáles son los planes de Boca para la posición.

“El club tiene contemplado que en enero, Santiago Zampieri (lateral izquierdo 2007 de buen presente en Reserva) se sume a la pretemporada con el plantel profesional”.

De esta forma queda casi que sentenciado el futuro deportivo de Fraba, quien se proyectaría para tener una vuelta al FPC.

Ya suena para un grande

Durante los inicios de la carrera deportiva de Fabra, y antes de dar el salto a Boca, en Colombia jugó con Envigado, Medellín y Cali.

A uno de los dos históricos es que ya lo perfilan en caso de volver en el año venidero.

Sería con los poderosos, por quienes tiene un gran aprecio tras haber estado en el año 2015.

Frank Fabra con procesos de Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Ya será cuestión de que transcurra los meses para saber si el nombre de Frank Fabra entre en la lista de transacción de cara al 2026.

De selección y Boca Juniors

A lo largo de su momento más importante de carrera, Fabra hizo parte de la Selección Colombia yendo a Eliminatorias y Copas América.

En la clasificación a las citas orbitales de Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026 hizo parte de, al menos, una citación.

También en la Copa América Centenario y la de 2021 fue requerido por el técnico de ese momento para ir en busca del título.

En ambas citas del balompié sudamericano pudo hacer un destacado papel que le permitió quedar en el tercer lugar.

Un legado en Argentina

Por varios años Fabra fue el lateral derecho sensación del fútbol de Argentina.

Comparaciones con Marcelo, de Brasil, o algunos otros de gran nivel cayeron para quien estuvo en su mejor momento entre 2017-2023.

Frank Fabra celebra junto a sus compañeros de Boca Juniors en La Bombonera | Foto: Getty Images

En caso de despedirse en los próximos meses de Boca, el colombiano saldrá como otro de nacionalidad cafetera que fue multicampeón en La Bombonera.