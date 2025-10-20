Tabla de posiciones tras el Medellín vs. Santa Fe: hay nuevo líder y los ocho se aprietan

Una aguacero este lunes, 20 de otubre de 2025, fue protagonista en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El poderoso de la montaña recibió a Santa Fe en juego aplazado por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Acabó en empate 1-1, con goles de Hugo Rodallega (Santa Fe) y Francisco Fydriszewski (Medellín). Poderosos y cardenales se llevan un punto cada uno en la tabla de posiciones, pero la noticia está en que hay nuevo líder en la Liga BetPlay.

Medellín, uno de los equipos más regulares del torneo, llega a los 31 puntos y se convierte en líder junto a Junior de Barranquilla. Ambos tienen las mismas unidades, pero el elenco antioqueño supera al tiburón por diferencia de gol.

Medellín empató con Santa Fe y es nuevo líder de la Liga BetPlay. En la imagen Francisco Fydriszewski, figura del poderoso. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

El panorama está apretado. Después de Medellín y Junior, Bucaramanga (30), Nacional (28), Fortaleza (28), Tolima (26), Llaneros (25) y Santa Fe (22) cierran los ocho parcialmente clasificados a cuadrangulares.

Águilas Doradas, América de Cali, Alianza FC, Deportivo Cali, Once Caldas, Pereira, Unión Magdalena, Millonarios y Envigado siguen con posibilidades matemáticas de entrar. Pasto, Chicó y Equidad de despiden de manera parcial.

Más temprano, este mismo lunes, Equidad y Tolima jugaron en el estadio Metropolitano de Techo. Fue un 2-0 a favor del cuadro piajo, que se consolida en los ocho con Lucas González como su entrenador.

Tolima y Equidad también jugaron este lunes. Fue victoria del piajo en Bogotá que se afianza en los ocho. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Solo faltan dos equipos por ponerse al día en Liga BetPlay: Millonarios y Bucaramanga. Jugarán por la fecha 16 de la competencia, este martes 21 de octubre, a las 6:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Cuando embajadores y leopardos se pongan al día, la tabla de posiciones mostrará su panorama real. Sin embargo, desde ya se puede divisar que las fechas 17, 18, 19 y 20 del campeonato serán apasionantes.

Medellín vs. Santa Fe no se pudo jugar completo

Cuando el reloj marcaba 89′ en el Atanasio Girardot de Medellín, el árbitro central del compromiso, Carlos Márquez, decidió parar el partido sin adicionar nada. Esto porque en el recinto deportivo estaba cayendo un torrencial aguacero.

Las imágenes publicadas por la prensa y los aficionados presentes en el compromiso revelan que la grama del Atanasio quedó completamente encharcada, mientras el balón no rodaba con facilidad.

🚨 El partido entre DIM y Santa Fe tuvo que terminar antes del tiempo reglamentario por condiciones climáticas.



⚽️ El juego quedó 1-1 con goles de Hugo Rodallega y Francisco Fydriszewski.



🔝 Medellín es nuevo líder de la liga con 31 puntos y +12 en DG. pic.twitter.com/5n0MzJiXOc — Habla Deportes (@HablaDeportes) October 21, 2025