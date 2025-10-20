Suspenden el Medellín vs. Santa Fe por torrencial aguacero en el Atanasio: imágenes sorprenden

Corría ya el minuto 89′ del partido entre Medellín y Santa Fe, este lunes 20 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, cuando el árbitro central del partido, Carlos Márquez, decidió suspender el encuentro.

¿La razón? Un torrencial aguacero en la capital del departamento de Antioquia. El balón no rodaba bien, la cancha quedó completamente encharcada y los jugadores estaba incómodos en el terreno de juego.

El marcador iba 1-1 y faltaba muy poco para el final. Márquez ordenó a todos salir del campo de juego en el Atanasio Girardot, entrar al túnel y esperar unos minutos. En ese lapso de tiempo, casi todos los hinchas abandonaron el estadio.

Finalmente, luego de un par de minutos resguardados, el central Carlos Márquez dio por finalizado el encuentro.

Partido suspendido por lluvia.

Min 86.

Medellín 1-1 Santa Fe pic.twitter.com/aTlBqVAlGT — Camilo Andrés Botero León (@CamiloBoterol) October 21, 2025

@DIM_Oficial 1 Santa Fe 1, concluido al 88 por lluvia, el rival con 10 hombres y unos 7 minutos de reposición por jugarse. Todo tan Medellín 🔴🔵 pic.twitter.com/7nw6ilDOsx — Ricardo Gutiérrez Zapata (@RicardoGutizap) October 21, 2025

Tal como mencionan algunos hinchas en redes sociales, si las condiciones hubiesen sido distintas, el central podría haber añadido más de 5 minutos. Esto porque durante los 90′ se perdió tiempo de juego entre revisiones al VAR, determinaciones arbitrales y más.

Santa Fe jugaba contra la corriente, pues defendía un valioso empate contra uno de los equipos más regulares, no solo del semestre, sino del año. Eso, además de tener un hombre menos por la expulsión de Jhon Meléndez (77′) jugaban con la tranquilidad del cardenal.

Medellín, por su parte, quería obtener los tres puntos ante su público. Aunque protagonizó numerosas acciones de gol, tan solo una terminó colándose en el arco del guardameta albirrojo, Weimar Asprilla.

Un empate que le sirve a ambos

Santa Fe y Medellín se acostumbraron a protagonizar partidos importantes a lo largo de este 2025, y el de este lunes no fue la excepción. Con el empate, los dos permanecen en los ocho, aunque con realidades diferentes.

DIM es el nuevo líder de la Liga BetPlay con 31 puntos. Empata en unidades con Junior de Barranquilla, pero es el poderoso quien tiene mejor diferencia de gol (+12 contra +11).

En contraste, Independiente Santa Fe es octavo y suma 22 puntos. Los leones, vigentes campeones tras vencer a Medellín en la final del primer semestre, quieren mantenerse en la pelea para seguir luchando por el bicampeonato.

Medellín y Santa Fe no pasaron del empate y permanecen en los ocho. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.