Deportes

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay se movió: Millonarios padece y América respira

Los embajadores están parcialmente fuera de torneo internacional, mientras la mecha toma su lugar.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 1:16 a. m.
Millonarios y América pelean mano a mano por torneo internacional en reclasificación.
Millonarios y América pelean mano a mano por torneo internacional en reclasificación. | Foto: Izq: Colprensa - Lina Gasca / Der: orge Orozco - Colprensa

Solo Santa Fe y Medellín tienen un juego pendiente, por la fecha 14, en Liga BetPlay 2025-ll. Eso quiere decir que los demás están al día, por lo que se puede echar un vistazo a la tabla de reclasificación anual de la competencia y poner el ojo en equipos como Millonarios, América y Nacional.

Este ítem le da a los equipos la posibilidad de participar en torneo internacional, para 2026, si no ganaron ningún torneo y según cumplan algunos requisitos. Los cupos son para Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Repase la tabla de reclasificación en Liga BetPlay 2025

Así se distribuyen los cupos a Copa Libertadores 2026:

  • Colombia 1: Santa Fe (campeón Liga BetPlay 2025-l)
  • Colombia 2: quien quede campeón en Liga BetPlay 2025-ll
  • Colombia 3: el mejor de la reclasificación que no sea campeón
  • Colombia 4: el segundo mejor de la reclasificación que no sea campeón
Santa Fe campeón 2025-I
Santa Fe tiene cupo a fase de grupos de Copa Libertadores 2026 por ser campeón en primer semestre. | Foto: Colprensa

Así se distribuyen los cupos a Copa Sudamericana 2026:

  • Colombia 1: campeón quien quede campeón de Copa BetPlay 2025
  • Colombia 2: mejor de la reclasificación que no vaya a Libertadores
  • Colombia 3: segundo mejor de la reclasificación que no vaya a Libertadores
  • Colombia 4: tercero mejor de la reclasificación que no vaya a Libertadores

Millonarios padece y América de Cali respira

Con base a la reclasificación parcial, luego de 14 fechas jugadas, Millonarios se estaría despidiendo de una posible entrada a torneo internacional y América le quitaría esa última casilla. Así está el panorama:

  1. Medellín (líder) iría a Copa Libertadores como Colombia 3
  2. Nacional iría a Copa Libertadores como Colombia 4
  3. Santa Fe ya está en fase de grupos de Copa Libertadores
  4. Tolima iría a Copa Sudamericana como Colombia 2
  5. Junior iría a Copa Sudamericana como Colombia 3
  6. América iría a Copa Sudamericana como Colombia 4
  7. Millonarios estaría parcialmente eliminado
Contexto: Pereira atormenta a Millonarios y así queda la tabla de posiciones en Liga BetPlay

Por supuesto, el escenario va a cambiar hasta el fin del semestre cuando haya un campeón en diciembre. No obstante, la alerta ya debe estar instaurada en Millonarios, pues quedarse nuevamente fuera de un torneo internacional sería un duro golpe para directivos e hinchas.

Para la Sudamericana 2025, Millonarios obtuvo el tiquete gracias a su posición en la reclasificación del 2024. Sin embargo, en ronda previa, Once Caldas le dio el batacazo y lo marginó de la fase de grupos.

Millonarios le ganó a Águilas Doradas en Rionegro.
Millonarios ve de reojo la clasificación a torneo internacional 2026. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

América alcanzó los octavos de final de Copa Sudamericana 2025, donde quedó fuera ante Fluminense de Brasil. La mecha, que trata de levantar cabeza, espera mejorar dicha participación.

Noticias Destacadas

