Deportes
Tabla de reclasificación en Liga BetPlay se movió: Millonarios padece y América respira
Los embajadores están parcialmente fuera de torneo internacional, mientras la mecha toma su lugar.
Solo Santa Fe y Medellín tienen un juego pendiente, por la fecha 14, en Liga BetPlay 2025-ll. Eso quiere decir que los demás están al día, por lo que se puede echar un vistazo a la tabla de reclasificación anual de la competencia y poner el ojo en equipos como Millonarios, América y Nacional.
Este ítem le da a los equipos la posibilidad de participar en torneo internacional, para 2026, si no ganaron ningún torneo y según cumplan algunos requisitos. Los cupos son para Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Repase la tabla de reclasificación en Liga BetPlay 2025
Reclasificación al final de la fecha 15. pic.twitter.com/QPUnwtw6av— José Orlando Ascencio (@josasc) October 16, 2025
Así se distribuyen los cupos a Copa Libertadores 2026:
- Colombia 1: Santa Fe (campeón Liga BetPlay 2025-l)
- Colombia 2: quien quede campeón en Liga BetPlay 2025-ll
- Colombia 3: el mejor de la reclasificación que no sea campeón
- Colombia 4: el segundo mejor de la reclasificación que no sea campeón
Así se distribuyen los cupos a Copa Sudamericana 2026:
- Colombia 1: campeón quien quede campeón de Copa BetPlay 2025
- Colombia 2: mejor de la reclasificación que no vaya a Libertadores
- Colombia 3: segundo mejor de la reclasificación que no vaya a Libertadores
- Colombia 4: tercero mejor de la reclasificación que no vaya a Libertadores
Millonarios padece y América de Cali respira
Con base a la reclasificación parcial, luego de 14 fechas jugadas, Millonarios se estaría despidiendo de una posible entrada a torneo internacional y América le quitaría esa última casilla. Así está el panorama:
- Medellín (líder) iría a Copa Libertadores como Colombia 3
- Nacional iría a Copa Libertadores como Colombia 4
- Santa Fe ya está en fase de grupos de Copa Libertadores
- Tolima iría a Copa Sudamericana como Colombia 2
- Junior iría a Copa Sudamericana como Colombia 3
- América iría a Copa Sudamericana como Colombia 4
- Millonarios estaría parcialmente eliminado
Por supuesto, el escenario va a cambiar hasta el fin del semestre cuando haya un campeón en diciembre. No obstante, la alerta ya debe estar instaurada en Millonarios, pues quedarse nuevamente fuera de un torneo internacional sería un duro golpe para directivos e hinchas.
Para la Sudamericana 2025, Millonarios obtuvo el tiquete gracias a su posición en la reclasificación del 2024. Sin embargo, en ronda previa, Once Caldas le dio el batacazo y lo marginó de la fase de grupos.
América alcanzó los octavos de final de Copa Sudamericana 2025, donde quedó fuera ante Fluminense de Brasil. La mecha, que trata de levantar cabeza, espera mejorar dicha participación.