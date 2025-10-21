Deportes

Infantil error de Millonarios ante Bucaramanga lo condenó en Liga: fastidio en El Campín

Un mal despejo mandó al piso las ilusiones de los dirigidos por Hernán Torres. Está casi sentenciada la eliminación del elenco de Bogotá.

22 de octubre de 2025, 1:04 a. m.