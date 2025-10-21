Suscribirse

Infantil error de Millonarios ante Bucaramanga lo condenó en Liga: fastidio en El Campín

Un mal despejo mandó al piso las ilusiones de los dirigidos por Hernán Torres. Está casi sentenciada la eliminación del elenco de Bogotá.

Redacción Deportes
22 de octubre de 2025, 1:04 a. m.
Millonarios se complicó en Liga BetPlay tras empatar con Bucaramanga
Millonarios se complicó en Liga BetPlay tras empatar con Bucaramanga

Una pesadilla absoluta vivió Millonarios durante la noche de este martes, 21 de octubre, luego de ver cómo se le fueron tres puntos de las manos en los últimos minutos ante Bucaramanga.

Si bien Leonardo Castro adelantó a los azules, al minuto 86 Fabían Sambueza le marcó un gol al embajador, que los pudo haber dejado por completo eliminado.

Fue una acción que generó un malestar pronunciado entre los aficionados que asistieron a El Campín, tras no haberse dado el despeje de un balón que salió de un saque de banda.

En desarrollo...

