Deportes
Infantil error de Millonarios ante Bucaramanga lo condenó en Liga: fastidio en El Campín
Un mal despejo mandó al piso las ilusiones de los dirigidos por Hernán Torres. Está casi sentenciada la eliminación del elenco de Bogotá.
Una pesadilla absoluta vivió Millonarios durante la noche de este martes, 21 de octubre, luego de ver cómo se le fueron tres puntos de las manos en los últimos minutos ante Bucaramanga.
Si bien Leonardo Castro adelantó a los azules, al minuto 86 Fabían Sambueza le marcó un gol al embajador, que los pudo haber dejado por completo eliminado.
¡Millonarios y Bucaramanga igualaron 1-1 en la fecha 16 de #LALIGAxWIN! Ⓜ️⚽🔰— Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2025
🔝 En el 'Embajador' anotó Beckham Castro, mientras que en el 'Leopardo' anotó Fabián Sambueza. pic.twitter.com/DjZLA9Ds4m
Fue una acción que generó un malestar pronunciado entre los aficionados que asistieron a El Campín, tras no haberse dado el despeje de un balón que salió de un saque de banda.
En desarrollo...