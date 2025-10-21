Estalla lío por las declaraciones de Leonel Álvarez: surgió otra versión en Atlético Nacional

Atlético Nacional no habría buscado a Leonel Álvarez para ofrecerle el cargo como director técnico, sino con el fin de invitarlo a un encuentro de leyendas.

Eso dicen desde la prensa antioqueña, a propósito de sus declaraciones para ESPN en las que aseguró tener buena relación con el presidente Sebastián Arango y hacer parte de la lista de candidatos.

“En el caso de Leonel Álvarez y sus acercamientos con la directiva de Atlético Nacional, puedo confirmar que los mismos han sido para invitarlo al evento de leyendas y no para ofrecerle el cargo”, informó el periodista Mauricio Agudelo.

Agudelo, añadió: “Yo puedo querer un BMW... está en carpeta dentro de mis opciones. De ahí a que hoy pueda comprarlo es otro tema”.

“Oportunista Leonel Álvarez”

Por esa misma senda fue la reacción de Julián Céspedes, quien tildó de “oportunista” a Leonel Álvarez tras sus declaraciones sobre la posibilidad de llegar a Atlético Nacional en 2026.

“El oportunismo de Leonel Álvarez es impresionante. Profe, te han invitado a eventos al igual que a muchos exjugadores de Nacional; anteriores presidentes también lo hacían y los dejabas metidos o no contestabas el teléfono”, reveló.

Céspedes, agregó: “A la prensa poco o nunca los atiendes, concretas y no apareces; pero cuando estás en las buenas los llamas por conveniencia. Profe, no se puede tener doble cara y hacerle creer a los hinchas de Nacional que últimamente han existido acercamientos cuando no hay nada”.

“Ahora, nadie le quita lo buen técnico y los logros que ha tenido al gran oportunista Leonel Álvarez”, sentenció.

Leonel Álvarez dando órdenes en la línea, durante un partido del Atlético Bucaramanga | Foto: Cristian Bayona

¿Qué dijo Leonel Álvarez?

Todo se produjo por una entrevista de Leonel Álvarez con el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en el que le preguntaron sobre las versiones que lo relacionan con un posible aterrizaje en Atlético Nacional.

Aunque el estratega antioqueño aseguró estar concentrado en los objetivos del Bucaramanga, admitió su felicidad por estar en carpeta del más veces campeón.

“Cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional. Lo que puedo decir es que, durante mucho tiempo, no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional como ahora. Me ha invitado a varios lados y no he podido por mi responsabilidad o por otros compromisos. Ha habido diálogo y siempre han querido contar conmigo”, dijo Álvarez.

"El Presidente de Nacional ME HA INVITADO A MUCHOS SITIOS pero yo no he podido ir"



Leonel Álvarez sobre sus opciones de dirigir al verde paisa.



▶️ Vive #ESPNEquipoFColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/T7xRpKVSu8 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 21, 2025

Leonel insistió en que su compromiso es total con el Bucaramanga. “No puedo estar sino agradecido porque no cualquier entrenador suena para Nacional. Estoy enfocado con mi grupo de trabajo y queremos seguir sumando en reclasificación, ser internacionales y pelear por el título“, declaró.