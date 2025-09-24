Suscribirse

Leonel Álvarez se desahogó sobre su posible llegada a Atlético Nacional: contó la verdad

El técnico de Atlético Bucaramanga fue sincero con los hinchas y expuso cuál es su situación contractual.

24 de septiembre de 2025, 6:18 p. m.
Leonel Álvarez, técnico de Atlético Nacional
Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga. | Foto: Captura video Arley Deportes

Leonel Álvarez fue uno de los tantos técnicos que sonaron para Atlético Nacional tras la destitución de Javier Gandolfi.

El estratega antioqueño es recordado por hacer parte del plantel que ganó la Copa Libertadores de 1989 y hace rato viene ‘coqueteando’ con la posibilidad de volver al club que lo hizo internacionalmente famoso.

Sumado a eso, pasa por un presente envidiable en el Atlético Bucaramanga. Los leopardos marchan en la primera posición del campeonato y están a unos cuantos puntos de sentenciar su clasificación a los cuadrangulares.

Aún teniendo contrato vigente, Leonel sonó como posibilidad para Nacional y los hinchas del cuadro verdolaga se ilusionaron con verlo parado en la raya del Atanasio Girardot.

Leonel Álvarez debe recomponer el camino de Bucaramanga en Libertadores.
Leonel Álvarez dirigiendo al Atlético Bucaramanga. | Foto: AFP

Leonel Álvarez aclaró su futuro

Pero el técnico de 60 años tiene claro que cumplirá su palabra y estará dirigiendo al Bucaramanga al menos hasta finales de este año.

Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz, contento acá. Desde luego el fútbol es muy dinámico y hoy estamos acá, mañana no, pero yo tengo un compromiso, una responsabilidad muy grande”, señaló en charla con Arley Deportes.

Leonel no fue ajeno a las versiones que se escucharon en la prensa. “El hecho de que lo quieran a uno equipos grandes, de jerarquía, como Nacional es muy bueno también”, agregó.

“Yo me lo tomo con tranquilidad. Ahora estoy en Bucaramanga, tengo una responsabilidad, un compromiso enorme con la institución, con los directivos, con los hinchas que son la razón de ser, con los periodistas y con la ciudad. Tenemos el foco puesto en el partido del viernes y después vendrá el otro”, señaló Álvarez.

Ilusión en Bucaramanga

El timonel antioqueño confiesa que le cuesta mucho salir a las calles de la ciudad, pues el cariño de la gente “es muy grande”.

“No es fácil, pero feliz. Eso no le ocurre a cualquier ser humano, entrenador o exjugador, entonces yo tengo que estar feliz también”, confesó. “Si voy a un centro comercial tengo que asumir que voy a un sitio público y que hay que darle cariño a la gente con su fotico y su autógrafo”, afirmó.

El hecho de estar en la cima del campeonato ha disparado la ilusión en la hinchada leopardo, que quiere repetir la alegría que sintió bajo las órdenes de Rafael Dudamel en el año 2024.

Leonel, sin embargo, prefiere hablar con los pies en la tierra. “Hay que ilusionarnos. Un resultado adverso no nos puede confundir, ni desestabilizar”, expresó.

“Felicitar a todos estos muchachos que han sido muy profesionales y que mantienen en foco puesto sobre objetivos claros. Esperemos contra Fortaleza jugarnos una final importante, es un partido de seis puntos donde esperamos tener un buen resultado”, añadió.

Una vez se consiga el tiquete a cuadrangulares, tendrá que empezar una nueva planificación en el cuerpo técnico. Lo que se haga en el ‘todos contra todos’ no cuenta para la fase definitiva, donde muchos favoritos han terminado cayendo.

Lo cierto es que este semestre ha sido de sorpresas, pues, además de Bucaramanga, otros equipos de menor presupuesto como Fortaleza y Llaneros están metidos en la pelea por meterse entre los ocho mejores.

