Comunicado oficial de Millonarios sobre Leonardo Castro: anunciaron la decisión final

Millonarios alivió un poco las tristezas de la hinchada. Al borde de la eliminación en la Liga BetPlay 2025-II, el conjunto embajador anunció la renovación de Leonardo Castro por tres años más.

Lo hicieron a través de un comunicado oficial en el que explican los detalles del acuerdo y las razones por las que decidieron hacer el esfuerzo económico para retenerlo.

“Millonarios FC informa que el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más”, indicó el equipo azul.

Leo fue titular contra Bucaramanga y viene retomando el nivel de competencia tras la grave lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por varios meses.

“Con sus goles decisivos, su entrega en cada partido y su liderazgo dentro del grupo, ha sido pieza clave en la conquista de títulos recientes como: la Liga 2023-II ante Atlético Nacional y la Superliga contra Junior en 2024. Asimismo, el goleador ya registra 52 goles”, apuntó Millonarios.

Se queda Leo Castro

La renovación de Leo Castro era un tema principal en la agenda del club capitalino, pues varios equipos estaban pendientes para hacer una ofensiva.

Aunque las negociaciones se tardaron más de lo esperado, el delantero pereirano siempre puso como prioridad a Millonarios.

Su familia está feliz en Bogotá, y eso influyó en que decidiera quedarse, aun cuando el equipo no pasa por el mejor momento en lo deportivo.

Millonarios no solo aseguró que Leo Castro continuará para la próxima temporada, sino que cualquier interesado en sus servicios tendrá que pagarles por la rescisión del contrato.

A sus 33 años, el pereirano es uno de los delanteros más temibles del fútbol profesional colombiano. Esa capacidad goleadora la ha demostrado con la camiseta de Independiente Medellín, la de Pereira y también en Millonarios.

Leo espera que el próximo año sea de mejores objetivos personales y colectivos, pues la salida de varias figuras complicó la situación al punto de tenerlos casi descartados de los cuadrangulares.

Leo Castro celebrando su gol frente a Alianza FC | Foto: Catalina Olaya

Pieza clave en Millonarios

La continuidad del goleador es una gran noticia para los hinchas, que llevaban pidiendo resolver su futuro desde principios del año 2025.

El conjunto albiazul destacó la importancia que ha tenido Leo en los títulos recientes y también en las épocas donde ha costado un poco más.

“Su llegada al embajador despertó gran expectativa, por su experiencia, el olfato goleador y el compromiso de un jugador hecho a pulso, como un símbolo de esfuerzo y superación. Desde entonces, Leo se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición”, agrega el comunicado.