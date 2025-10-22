¿Saldrá Hernán Torres de Millonarios? Decisión tomada tras sentir cerca la eliminación

Se agravó la situación en Millonarios tras el empate de la noche anterior ante Atlético Bucaramanga, en el marco de la fecha 16, de Liga BetPlay.

Para Hernán Torres ha sido sumamente complejo mejorar el rendimiento de un equipo que cuenta con falencias graves en defensa.

Justamente esa fue la razón por la que en el más reciente partido no se pudo ganar. Un error sobre el final del juego los condenó al empate en El Campín.

Millonarios vs. Bucaramanga por Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

Una vez terminado el juego, en rueda de prensa, el entrenador se refirió a la situación que vienen atravesando y los aleja de la clasificación a las finales de Liga.

Intentando resaltar algunos avances que se le ven al conjunto capitalino, dijo: “Lo positivo es que el equipo hizo un buen primer tiempo”.

Sin embargo, no pudo evitar tener reparos de momentos puntuales del juego: “No concretamos y en el segundo ellos tomaron más fuerza”.

Para el final de la primera respuesta se guardó el error garrafal: “No nos pueden dar un gol de saque de banda, eso no encuentro el porqué y justificación. Es triste”.

Desconcertado en muchos momentos tras no entender qué le sucede a Millonarios, sumó: “Tuvimos actitud y manejo, pero en el segundo la entregamos mal, no tuvimos fluidez”.

“Toca mejorar la posesión y es un trabajo que estamos haciendo constantemente”, precisó de cara a lograr el milagro de la clasificación.

“Las cosas se avisan antes y suceden. Soy responsable por lo que está pasando”, también se hizo cargo de lo que sucede con los embajadores.

Continuidad decidida y asegurada

Mientras la directiva de Millonarios no tome otra decisión, Torres será el entrenador que seguirá intentando sacar al club del mal momento.

Ante versiones de prensa que surgieron y apuntaron a Rafael Dudamel como un candidato para asumir el año entrante el banquillo azul, el actual entrenador salió al paso.

“Mi contrato está hasta julio de 2026 y el compromiso es levantar el equipo”, sentenció sobre su decisión personal.

Hernán Torres se mantiene firme en su idea de dirigir a Millonarios en 2026. | Foto: Millonarios FC

“Lo estamos luchando, pero partido tras partido se acaban las posibilidades”, completó sabiendo que la eliminación en la actual Liga es una posibilidad real.

Con miras a un año siguiente en el que por contrato se piensa estará, el técnico ya le hace exigencias a la directiva de Millonarios.

“La junta directiva está en esa tarea y compromiso donde se está evaluando, pero en su momento ellos comunicarán esa situación. Millonarios se tiene que reforzar”, precisó.

Penando por entrar a los ocho

Con cuatro jornadas por disputarse, ingresar al Grupo de los Ocho será una misión sumamente compleja para el conjunto azul, más aún porque ya no depende solo de sus propios resultados.

En lo que resta del torneo, enfrentará a Independiente Santa Fe, Once Caldas, Envigado y cerrará la fase regular frente a Boyacá Chicó.

Millonarios se complicó en Liga BetPlay tras empatar con Bucaramanga | Foto: Colprensa

A la fecha 16, los embajadores suman 18 puntos. Si logran ganar los cuatro compromisos restantes, alcanzarían un máximo de 30 unidades, una cifra que, sin embargo, no les asegura la clasificación.