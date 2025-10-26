Tabla de posiciones de Liga BetPlay se movió: así quedó tras el Nacional vs. Medellín de la fecha 17

Con el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín se cerró la fecha 17 de la Liga BetPlay, torneo al que le quedan tres partidos para que se definan los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

En el estadio Atanasio Girardot se vivió 'una fiesta' en medio del clásico paisa. | Foto: Colprensa

En cuanto al clásico paisa, empezó bastante ‘picante’ con llegadas de una lado y del otro, hasta que Marino Hinestroza acabó con su mala racha y abrió el marcador para Nacional al minuto 13, tras un pase de Jorman Campuzano.

Nacional siguió presionando en busca del segundo tanto y al minuto 24 Hinestroza volvió a anotar, luego de un saque largo del portero David Ospina; la defensa del Medellín se enredó y el extremo de Atlético Nacional ‘volvió a cobrar’.

Independiente Medellín no se daba por vencido y al minuto 35, el goleador Francisco Fydriszewski clavó el balón al ángulo y le puso emoción al partido para un 2-1 parcial.

Sin embargo, la alegría duró poco para Medellín, dado a que Andrés Sarmiento anotó el tercer tanto para Nacional, cuando el reloj marcaba el minuto 40.

Y ahí no se detuvo todo. Al minuto 44, Andrés Román dijo ‘presente’ tras marcar el cuarto gol para el conjunto ‘verdolaga’. En ese momento del partido, ya era goleada en el clásico paisa.

Marino Hinestroza celebrando uno de sus goles en el clásico paisa que se tiñó de verde. | Foto: Colprensa

Pero Medellín parecía no estar dispuesto a ser goleado y Francisco Chaverra descontó de penal en el último suspiro del primer tiempo; 4-2 terminó la primera mitad.

En el segundo tiempo, Nacional salió dispuesto a aumentar la ventaja y William Tesillo anotó un golazo al minuto 63, para el quinto tanto del equipo verde.

Al final, fue goleada para Medellín [5-2] en el clásico paisa. De hecho, recordó el 5-2 que también le propinó Nacional al ‘poderoso de la montaña’, el 25 de agosto de 1999.

Ninguno se quiere quedar por fuera de la fiesta de los ocho

La fecha 17 estuvo marcada por los clásicos Atlético Nacional vs. Independiente Medellín y Santa Fe vs. Millonarios, que terminó 1-0 a favor del conjunto ‘embajador’.

Al finalizar la jornada 17, Bucaramanga, ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, sigue líder con 34 puntos, seguido de Atlético Nacional con 31 unidades, los mismos que Junior, Medellín y Fortaleza FC; ya también listos para los cuadrangulares semifinales.

La sexta posición es para el Deportes Tolima (29) que derrotó este sábado 2-1 al Deportivo Cali en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, dejando en ‘cuidados intensivos’ al equipo vallecaucano, en la posición 14 de la tabla, con 20 puntos.

Marlon Moreno tras anotar gol ante Deportivo Cali. | Foto: Colprensa

Ya en la posición siete de la tabla está Llaneros (25) que no sumó esta jornada 17 tras caer 2-0 ante Bucaramanga el sábado, en el estadio Américo Montanini.

El codiciado grupo de los ocho lo cierra Águilas Doradas (24), conjunto que goleó 5-1 al Deportivo Pereira en condición de visitante.

En la posición 9 de la tabla se ubica América de Cali, que sigue soñando con clasificar a los ocho, y que en esta fecha 17 derrotó 2-1 a Junior, en condición de local. Con ese triunfo, el conjunto ‘escarlata’ llegó a 23 unidades, los mismos que Alianza FC.

Más abajo de la tabla está Santa Fe, en la posición 11, con 22 puntos, luego de perder este sábado el clásico capitalino ante Millonarios 1-0, en el último suspiro del partido.

Momento del partido Santa Fe vs. Millonarios, este sábado 25 de octubre. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Entre tanto, el puesto 12 es para Once Caldas (22), que derrotó ayer sábado 1-0 al Unión Magdalena y sentenció el descenso del ‘ciclón’ a la B. El único tanto de ese partido fue anotado por Dayro Moreno.