Unión Magdalena confirmó descenso a la B: Once Caldas lo condenó y reafirmó ‘maldición’ del ‘blanco blanco’ con el equipo costeño

Luego de caer con Once Caldas, en Manizales, Unión Magdalena perdió la categoría y confirmó su descenso a la B, uniéndose así, de forma anticipada, al Envigado.

El Unión Magdalena volverá a la B tras perder en Manizales con el Once Caldas. | Foto: Montiner Alvis

El ciclón, como apodan al equipo de Santa Marta, no mostró el nivel suficiente para permanecer en la Liga BetpPlay y, en 2027, volverá a jugar en la segunda división del fútbol colombiano.

La situación para el plantel costeño era bastante complicada y estaba en la obligación de conseguir cuatro victorias en los cuatro partidos restantes del calendario; además, no solo eso era suficiente, pues Boyacá Chicó, otro de los involucrados en la pelea por mantener la categoría, debía encajar una serie de resultados que favorecieron a Unión.

Pues bien, ni lo uno, ni lo otro; el conjunto dirigido por Gerardo Bedoya perdió con Once Caldas y acabó de tajo con las esperanzas que aún tenían sus seguidores.

Y es que el cuadro de Manizales es clave a la hora de dictar sentencia y ha sido el verdugo de Unión Magdalena en más de una oportunidad. En 2005, el cuadro blanco lo derrotó 2-1 en la última fecha y lo mandó a la B, al igual que en 2019, cuando lo venció 3-1 en el Palogrande y le quitó cualquier posibilidad de continuar en la A.

Hoy, 6 años después, el Once Caldas vuelve a ser juez de Unión Magdalena condenándolo una vez más a jugar en el fútbol de ascenso.

Esta es la quinta oportunidad del ciclón pierde la categoría, pues ya lo había hecho en 1999, 2005, 2019 y 2023, por lo que se espera que se reincorpore rápidamente a la A, pues es un equipo que ya sabe cómo afrontar la segunda división; sin embargo, de realizar la hazaña, la hinchada espera que se arme y que tenga un plantel capaz de mostrar un nivel adecuado en el fútbol profesional.

Unión Magdalena derrotó a Fortaleza y consigue su primera victoria del torneo | Foto: Colprensa

Aunque el margen de error era mínimo, la victoria de Chicó contra el Envigado complicó el panorama para Unión a falta de 4 fechas; ese resultado en la ciudad de Tunja obligaba al Ciclón a no ceder ningún punto, pero no supo hacer y terminó cayendo en Manizales, resignando así cualquier espiración para seguir con vida en la A.

En la tabla del promedio, que es al que define a los equipos que pierden la categoría, Unión quedó sembrado con 0,78 puntos, lo que le impide igualar al conjunto de Tunja; por más que los costeños sumen los 9 puntos que quedan en disputa sumará 0.95 unidades y no podrán igualar el puntaje del Chico, que así pierda esos tres encuentros, tendrá un acumulado de 1.00.

Unión Magdalena y ENvigado jugarán en la B el próximo año. | Foto: Colprensa - Montiner Alvis

Las cuentas de Unión Magdalena desde que regresó de la B son desastrosas; en lo que va del año ha disputado 37 partidos y solo pudieron sumar 29 puntos, luego de 6 victorias y 11 empates, siendo penúltimos de la reclasificación, donde La Equidad marcha en el fondo de la tabla.