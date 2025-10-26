Deportes
Unión Magdalena confirmó descenso a la B: Once Caldas lo condenó y reafirmó ‘maldición’ del ‘blanco blanco’ con el equipo costeño
Los dirigidos por Gerardo Bedoya perdieron en su visita al Palogrande y se sumaron al Envigado como equipos descendidos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Luego de caer con Once Caldas, en Manizales, Unión Magdalena perdió la categoría y confirmó su descenso a la B, uniéndose así, de forma anticipada, al Envigado.
El ciclón, como apodan al equipo de Santa Marta, no mostró el nivel suficiente para permanecer en la Liga BetpPlay y, en 2027, volverá a jugar en la segunda división del fútbol colombiano.
La situación para el plantel costeño era bastante complicada y estaba en la obligación de conseguir cuatro victorias en los cuatro partidos restantes del calendario; además, no solo eso era suficiente, pues Boyacá Chicó, otro de los involucrados en la pelea por mantener la categoría, debía encajar una serie de resultados que favorecieron a Unión.
Pues bien, ni lo uno, ni lo otro; el conjunto dirigido por Gerardo Bedoya perdió con Once Caldas y acabó de tajo con las esperanzas que aún tenían sus seguidores.
Y es que el cuadro de Manizales es clave a la hora de dictar sentencia y ha sido el verdugo de Unión Magdalena en más de una oportunidad. En 2005, el cuadro blanco lo derrotó 2-1 en la última fecha y lo mandó a la B, al igual que en 2019, cuando lo venció 3-1 en el Palogrande y le quitó cualquier posibilidad de continuar en la A.
Hoy, 6 años después, el Once Caldas vuelve a ser juez de Unión Magdalena condenándolo una vez más a jugar en el fútbol de ascenso.
Esta es la quinta oportunidad del ciclón pierde la categoría, pues ya lo había hecho en 1999, 2005, 2019 y 2023, por lo que se espera que se reincorpore rápidamente a la A, pues es un equipo que ya sabe cómo afrontar la segunda división; sin embargo, de realizar la hazaña, la hinchada espera que se arme y que tenga un plantel capaz de mostrar un nivel adecuado en el fútbol profesional.
Aunque el margen de error era mínimo, la victoria de Chicó contra el Envigado complicó el panorama para Unión a falta de 4 fechas; ese resultado en la ciudad de Tunja obligaba al Ciclón a no ceder ningún punto, pero no supo hacer y terminó cayendo en Manizales, resignando así cualquier espiración para seguir con vida en la A.
En la tabla del promedio, que es al que define a los equipos que pierden la categoría, Unión quedó sembrado con 0,78 puntos, lo que le impide igualar al conjunto de Tunja; por más que los costeños sumen los 9 puntos que quedan en disputa sumará 0.95 unidades y no podrán igualar el puntaje del Chico, que así pierda esos tres encuentros, tendrá un acumulado de 1.00.
Las cuentas de Unión Magdalena desde que regresó de la B son desastrosas; en lo que va del año ha disputado 37 partidos y solo pudieron sumar 29 puntos, luego de 6 victorias y 11 empates, siendo penúltimos de la reclasificación, donde La Equidad marcha en el fondo de la tabla.
En los tres partidos que quedan, Unión jugará contra Tolima, América y recibirá a Fortaleza en la última fecha, partidos que serán de trámite para el ciclón, que ya debe pensar en que el próximo año competirá en la B.