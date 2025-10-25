Sebastián Villa explotó luego de marcar y eliminar a River Plate en Copa Argentina; relato de la hazaña pone la ‘piel de gallina’

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia, fue la figura en el partido por las semifinales de la Copa Argentina, luego de marcar el penal definitivo que le permitió a su equipo acceder a las finales del torneo.

Sebastián Villa llama la atención de tres clubes de renombre en Brasil | Foto: Getty Images

Villa, que tuvo diferentes inconvenientes extrafutbolísticos en los últimos años, ha tenido una última temporada de alto nivel con el club ‘lepra’, conjunto que le dio la mano y al que ha sabido retribuirle la confianza que le dieron.

El partido de este viernes era definitivo y tenía un sabor especial para Villa, de pasado en Boca Juniors; en esta oportunidad, con la camiseta del Azul, tenía la responsabilidad de llevar a su equipo a una fase definitiva.

SEBASTIÁN VILLA fue el encargado de ELIMINAR a RIVER PLATE en PENALES. 😮‍💨🇨🇴 pic.twitter.com/A82wEYML67 — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) October 25, 2025

Penal, eliminación y celebración a rabiar

El colombiano, figura indiscutida del cuadro del parque, fue el encargado de ejecutar el quinto cobro en la serie de penales; lanzamiento que no lo amilanó y que le sirvió para desahogarse.

Tanto River como Independiente de Rivadavia ya habían ejecutado cuatro penales. Los de la banda cruzada fallaron los dos primeros y los azules desperdiciaron el segundo.

La tanda le entregó a Villa la responsabilidad de marcar, eliminar al equipo de Juanfer Quintero y sellar el paso a la final.

Sebastián Villa enfrentando a River Plate | Foto: @CSIRoficial

Si fallaba, la serie de cobros se igualaba y la angustia se iba a extender; sin embargo, el colombiano, que lució la cinta de capitán, sacó un potente remate de derecha que sacudió el arco defendido por Franco Armani y terminó por consolidarlo como ídolo de Independiente de Rivadavia.

Luego del cobro, Villa salió corriendo hacia la tribuna para festejar; sus compañeros lo siguieron, besó el escudo del equipo que le tendió la mano y los gestos de emoción en las gradas no se hicieron esperar.

Las imágenes de la transmisión mostraban a los seguidores del cuadro azul llorando, abrazándose y sonriendo por la gesta que acababan de conseguir y de la cual el ex Boca Juniors fue protagonista.

Villa abrió los brazos, dedicó el triunfo a los hinchas, besó el escudo y celebró a rabiar con sus compañeros.

En medio de la euforia, Villa fue reconocido como el mejor jugador del encuentro, y la prensa local lo consultó para conocer su opinión sobre este logro y sobre las buenas noticias judiciales que ha recibido en los últimos días.

Al ser consultado, dejó ver su emoción por el resultado y por el buen momento que atraviesa, por lo que aprovechó para enviar un mensaje a su familia, a su esposa y a todos los seguidores de Independiente Rivadavia.

🔵🗣 "HOY PUEDO RETRIBUIRLE A TODA ESTÁ GENTE QUE APOSTÓ TODO EN MÍ"



Tras el triunfo de Independiente Rivadavia ante River en la #CopaArgentinaEnTyCSports, Sebastián Villa agradeció a todos los hinchas y dirigentes de la Lepra Mendocina. pic.twitter.com/iGlnfPa6v9 — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

“Este triunfo lo quiero dedicar a mi familia, que está en Medellín, en Bello, Antioquia, apoyándome siempre, apoyándome en este proceso, y obviamente a mi mujer, Carolina, que sin ella todo este proceso no habría sido posible, que me ha aguantado todo y que siempre ha creído en mí. Y bueno, gloria a Dios, hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí, y bueno, muy feliz”, fueron las primeras declaraciones del delantero colombiano.

Finalmente, reiteró su agradecimiento con el club, luego de pasar por el fútbol búlgaro tras su salida de Boca Juniors, impulsada por los líos judiciales que ya fueron superados.