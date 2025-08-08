En las últimas horas, mucho ha sido el movimiento que se ha generado alrededor de Racing de Avellaneda, en Argentina.

Dicho onceno, que ya cuenta con un colombiano en sus filas como Duván Vergara, estaría deseoso de agregar otro a su plantilla.

Después de haber confirmado el traspaso de Marcos Rojos, proveniente de Boca Juniors, la Academia buscaría al cafetero, Sebastián Villa.

Este extremo es un deseo de hace un buen tiempo del entrenador, Gustavo Costas, y ahora, ha vuelto a pedírselo a la dirigencia.

Según lo comentado por el periodista, Flavio Azzaro: “Costas está desesperado porque le traigan a Villa”.

A partir de lo dicho por el comunicador, se intuye que el estratega no ve la hora en la que su equipo busque la manera de llevarlo.

Por otra parte, el comunicador trasladó el pensar del estratega, pues este sentiría: “Que con Villa la Copa (Libertadores) la gana”.

“‘Tráiganme a Villa’”, es lo que estaría diciendo de manera insistente Costas.

“Costas quiere al delantero de Independiente de Rivadavia, sí o sí’“, fue como terminó de manera categórica Azzaro.

Será cuestión de esperar si los dirigentes de Racing logran cautivar a los de Independiente de Rivadavia, quienes le firmaron un nuevo contrato al jugador hasta mediados del 2026.

Su presente en Argentina

Después de quedar a la deriva en 2023 tras su salida de Boca Juniors, a Villa le tocó ir a probar suerte en Bulgaria.

Una sola temporada duró allí, y regresó a Sudamérica para ser parte de Independiente de Rivadavia, en Argentina.

En un plantel modesto frente a los gigantes del país, al jugador se le ha visto a gusto, es más, ha salido figura en varias ocasiones.

Hoy ya juega la segunda temporada, donde ha logrado acumular casi 20 partidos, con 5 goles y la misma cantidad de asistencias dadas.

En el mercado de principio de año y el más reciente, se le vinculó con Racing de Avellaneda, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto para el exjugador de Deportes Tolima.

Lío legal: Sebas Villa vs. Boca Juniors

A finales de julio se conoció que Villa presentó una demanda contra Boca Juniors por un presunto “despido en forma indirecta”.

El periodista Germán García Grova reveló la situación el pasado 28 de julio: “Reclama más de $236 millones y US$ 2M”.

En su relato, el comunicador hizo una cronología de la salida del jugador ocurrida hace dos años: “Fue apartado arbitrariamente del plantel en junio de 2023, tras conocerse la sentencia penal (todavía no firme)“.

Sebastián Villa saludó a varios de sus excompañeros de Boca Juniors | Foto: Getty Images

“Fue obligado a entrenar en soledad y sin posibilidad de competir, violando su derecho laboral como futbolista”, añadió.

Asimismo, señaló otra acción tomada por el club: “Boca le aplicó un tope a su contrato, lo que habría reducido su salario en plena inflación”.

“Afirma que intentó volver al plantel o salir a préstamo, pero el club rechazó todas las opciones, por lo que se consideró despedido en julio de 2023″, indicó García Grova sobre lo sucedido con Villa.

“El reclamo incluye indemnización, diferencias salariales y daños”, agregó, en referencia al pago que exige el futbolista nacido en Bello, Antioquia.

Ante esta demanda, el club que preside Juan Román Riquelme respondió: “En contraparte, Boca lo lleva a juicio y le reclama US$20M”.