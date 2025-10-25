Suscribirse

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay está para ‘alquilar balcón’: así están ubicados los equipos en la pelea por quedar en los ocho

El clásico capitalino se lo llevó Millonarios que sigue con vida.

Redacción Deportes
26 de octubre de 2025, 1:59 a. m.
Liga BetPlay
América de Cali llegó a 23 puntos, aún con vida en la Liga BetPlay. | Foto: Colprensa

Este sábado, 25 de octubre, se jugó el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios que dio la sorpresa al final del encuentro y terminó ganando 1-0 con gol de Cristian Cañozales.

Con ese resultado, Millonarios sigue con vida en la Liga BetPlay tras llegar a 21 puntos, mientras que Santa Fe se quedó con 22 unidades, también listo para seguir dando la pelea, en busca de un cupo en los ocho.

Contexto: Millonarios dio la sorpresa en el último suspiro del partido ante Santa Fe

La tabla de posiciones sigue siendo liderada por Bucaramanga que se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuadrangulares semifinales, tras derrotar este sábado 2-0 a Llaneros en el estadio Américo Montanini.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

El segundo en la tabla es Independiente Medellín con 31 puntos, mientras se alista para jugar el clásico de este domingo 26 de octubre ante Atlético Nacional a partir de las 6:30 p. m.

Le siguen Junior, Fortaleza FC y Tolima, conjunto que derrotó este domingo al Deportivo Cali 2-1 en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima vs. Cali
Uno de los momentos del partido entre Tolima y Cali, este sábado 25 de octubre. | Foto: Colprensa

Entre tanto, Atlético Nacional se ubica parcialmente en el puesto seis de la tabla con 28 unidades, tres más que Llaneros (25), conjunto que a pesar de la derrota de este sábado ante Bucaramanga, sigue vivo en la Liga BetPlay.

En octavo puesto está, en estos momentos, Águilas Doradas que goleó ayer viernes, 24 de octubre, al Pereira 5-1.

Por su parte, América de Cali sigue firme es su aspiración de meterse a los cuadrangulares semifinales, luego de derrotar al Junior 2-1. El conjunto vallecaucano tiene en estos momentos 23 puntos, los mismos que Alianza FC.

Más abajo de la tabla de posiciones se ubican, momentáneamente, Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, Once Caldas y Unión Magdalena; estos últimos juegan durante la noche de este sábado en el estadio Palogrande de Manizales.

Santa Fe vs. Millonarios
Millonarios jugó varios minutos del segundo tiempo con 10 jugadores, tras la expulsión de uno de sus jugadores. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

