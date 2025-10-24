El cierre de la jornada de este viernes 24 de octubre enfrentó al América de Cali y a Junior de Barranquilla, a la misma hora que se disputó el encuentro entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira. Con ambos partidos finalizados, la tabla de posiciones presentó bastantes movimientos en la parte media y alta del campeonato.

Alianza sigue en la lucha

A primera hora del jueves, Alianza disputó su partido frente a Equidad en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, donde logró imponerse por 2 goles a 0 al conjunto de la capital.

Con anotaciones de Jesús Muñoz y Edwin Torres, el conjunto vallenato llegó a 23 puntos y una diferencia de gol de cero, lo que lo mantiene en la décima posición y con opciones de clasificación.

Un nuevo clasificado a la fiesta de los ocho

Fortaleza CEIF aseguró su participación en los cuadrangulares semifinales del torneo 2025-II tras derrotar 2 por 0 al Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano de Techo. Las anotaciones de Santiago Jiménez y Andreas Arroyo sellaron la victoria de los ‘Amix’, que se convirtieron en el primer equipo bogotano en lograr la clasificación.

Teniendo en cuenta el difícil momento que atraviesan otros clubes capitalinos, como La Equidad —último con apenas 11 puntos— y Millonarios —en la casilla 15 con 18 unidades—, Fortaleza marca una gran diferencia. El otro equipo bogotano con posibilidades es Independiente Santa Fe, que actualmente ocupa la posición número 11 con 22 puntos.

AMÉ 🆚 JUN [2-1]



AMÉ 🆚 JUN [2-1]

FINAL DEL PARTIDO. DOS VICTORIAS EN UNA SEMANA EN PALMIRA PARA SEGUIR EN LA PELEA.

América se impone con autoridad

El rojo escarlata obtuvo una victoria clave para la reivindicación y se mantiene con vida en la lucha por entrar a los ocho. Pese a dos polémicas arbitrales que le anularon anotaciones, los ‘diablos rojos’, jugando en Palmira, se impusieron gracias a un autogol de Yimmi Chará y una anotación sobre la hora de Luis Ramos.

En cierto momento del juego, América logró estar dentro de los clasificados, por lo que, si mantiene este nivel, seguirá con opciones hasta las últimas fechas del todos contra todos.

Águilas se mantiene dentro de los clasificados

Aunque el conjunto de Rionegro comenzó perdiendo y momentáneamente salió del grupo de los ocho, supo remontar y posteriormente golear al Deportivo Pereira.

El conjunto risaraldense presentó una nómina completamente alterna, puesto que los jugadores del plantel profesional no se presentaron al partido por el incumplimiento en el pago de sus salarios.