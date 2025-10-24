Suscribirse

Deportes

Anulan gol al América de manera insólita: una nueva polémica arbitral protagoniza el FPC

Una polémica arbitral marcó el triunfo del América de Cali ante Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de octubre de 2025, 2:34 a. m.
América de Cali vs Junior fecha 16 de la Liga BetPlay
América de Cali y Junior se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay. | Foto: Raúl Palacios / El País

América de Cali enfrentó a Junior de Barranquilla por la jornada número 17 de la Liga BetPlay Dimayor, en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, Valle del Cauca. En los primeros minutos se presentó una polémica arbitral que alejó el espectáculo de los 22 jugadores.

Sobre el primer tiempo, Andrés Felipe Roa realizó un desborde por la banda izquierda del campo, donde disputó la posesión de la pelota y alejó con sus manos a Guillermo Celis. Posteriormente, envió un centro que Cristian Barrios mandó al fondo de la red y puso el uno a cero en el marcador.

Pero sorpresivamente, el juez central Héctor Rivera decidió retrotraer la jugada y pitar la falta previa, algo que causó gran disgusto en el banco americano, puesto que alegaron que se trató de una acción lícita en la que los diablos rojos no incurrieron en infracción.

Inmediatamente después de la jugada, el director técnico de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias se levantó de su asiento y corrió a reclamar la acción, alegando que Roa había cometido una falta y que, por ende, el gol debía ser invalidado.

El delegado en la línea por parte del América de Cali, Alex Escobar, apenas el árbitro anuló la anotación para su equipo, fue a reclamarle al cuarto juez que el gol del exjugador del Deportivo Cali era totalmente válido y que, por ende, el equipo rojo escarlata debía irse al frente del marcador.

Contexto: Teófilo Gutiérrez, en el ojo del huracán: video lo delató insultando y lanzando gestos

Pero la decisión del juez se mantuvo una vez se realizó la respectiva revisión del VAR, por lo que el empate se mantuvo en el marcador.

No fue sino hasta el minuto 42 cuando América logró reponerse del duro golpe de la anulación de su primera anotación, puesto que en dicho instante Cristian Barrios ejecutó un tiro de esquina que se fue cerrando hacia el primer palo. El mediocampista ofensivo del Junior de Barranquilla, Jimmy Chará, desvió el balón hacia su propio arco y puso el 1 a 0 para los diablos rojos.

Contexto: Nacional, América y Millonarios se pelean por el mismo jugador: fichaje los desvela para 2026

Actualmente, América de Cali se encuentra en una difícil situación, puesto que debe ganar casi todos los encuentros que le restan en el calendario para poder clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, Junior ya se encuentra clasificado a las finales del fútbol profesional colombiano, pero tiene una deuda pendiente con la ‘mechita’, pues no solo la eliminó recientemente de la Copa BetPlay, sino que también fue su verdugo en la Copa Sudamericana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Red Bull lanza agresivo mensaje tras sanción de 50.000 euros: “Fin a las tonterías”

2. Congresistas de varios sectores políticos ‘celebraron’ la salida del ministro Montealegre del gobierno Petro: " hizo bastante daño"

3. Estos son los barrios de Chicago donde hay más riesgo de redadas de inmigración: esto tiene que saber de las operaciones del ICE

4. Defensa de Álvaro Uribe arremete contra Eduardo Montealegre tras su renuncia: lo acusa de presionar a la justicia

5. Personero de Briceño, Antioquia, interpone tutela para que gobierno Petro atienda con urgencia a más de 2.100 desplazados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

América de CaliJunior de Barranquilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.