América de Cali enfrentó a Junior de Barranquilla por la jornada número 17 de la Liga BetPlay Dimayor, en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, Valle del Cauca. En los primeros minutos se presentó una polémica arbitral que alejó el espectáculo de los 22 jugadores.

Sobre el primer tiempo, Andrés Felipe Roa realizó un desborde por la banda izquierda del campo, donde disputó la posesión de la pelota y alejó con sus manos a Guillermo Celis. Posteriormente, envió un centro que Cristian Barrios mandó al fondo de la red y puso el uno a cero en el marcador.

Pero sorpresivamente, el juez central Héctor Rivera decidió retrotraer la jugada y pitar la falta previa, algo que causó gran disgusto en el banco americano, puesto que alegaron que se trató de una acción lícita en la que los diablos rojos no incurrieron en infracción.

Inmediatamente después de la jugada, el director técnico de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias se levantó de su asiento y corrió a reclamar la acción, alegando que Roa había cometido una falta y que, por ende, el gol debía ser invalidado.

El delegado en la línea por parte del América de Cali, Alex Escobar, apenas el árbitro anuló la anotación para su equipo, fue a reclamarle al cuarto juez que el gol del exjugador del Deportivo Cali era totalmente válido y que, por ende, el equipo rojo escarlata debía irse al frente del marcador.

Pero la decisión del juez se mantuvo una vez se realizó la respectiva revisión del VAR, por lo que el empate se mantuvo en el marcador.

No fue sino hasta el minuto 42 cuando América logró reponerse del duro golpe de la anulación de su primera anotación, puesto que en dicho instante Cristian Barrios ejecutó un tiro de esquina que se fue cerrando hacia el primer palo. El mediocampista ofensivo del Junior de Barranquilla, Jimmy Chará, desvió el balón hacia su propio arco y puso el 1 a 0 para los diablos rojos.

Actualmente, América de Cali se encuentra en una difícil situación, puesto que debe ganar casi todos los encuentros que le restan en el calendario para poder clasificar a los cuadrangulares semifinales.