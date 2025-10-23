Suscribirse

Teófilo Gutiérrez, en el ojo del huracán: video lo delató insultando y lanzando gestos

Periodista contó detalles de lo sucedido en la salida del Junior de Barranquilla hacia la ciudad de Cali.

Redacción Deportes
23 de octubre de 2025, 11:22 p. m.
Teófilo Gutiérrez habría insultado a periodista en Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez habría insultado a periodista en Barranquilla | Foto: Captura @Sergiovacu y @cuidsports

A 24 horas del choque estelar entre América de Cali y Junior de Barranquilla, se enciende la polémica por los insultos de Teófilo Gutiérrez mientras se subía al bus del equipo.

Todo sucedió a las afueras del hotel de concentración, cuando la prensa buscaba alguna declaración de Teo acerca del partido que disputarán este viernes en el Estadio Pascual Guerrero por la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II.

El delantero barranquillero fue el último en subirse al vehículo que los iba a trasladar hasta el aeropuerto.

Pero la sorpresa fue total cuando le hizo gestos a una persona que se encontraba entre la multitud y luego soltó un insulto que quedó grabado por varias de las cámaras presentes.

Minutos después, el periodista Sergio Vargas Cuesta acusó a Teófilo de haberlo irrespetado durante el ejercicio de su labor periodística. "Teo viene y me hace (el gesto) y me dice ‘sapo hp’. Al menos, de mi parte, nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador", indicó en su cuenta de X.

Teo se lo aclaró

El video publicado en redes sociales causó revuelo entre los hinchas del Junior de Barranquilla, que soltaron hipótesis sobre la razón de la molestia de Teófilo Gutiérrez.

Minutos después de poner el video ante la luz pública, Vargas confirmó que recibió un mensaje de Teo aclarando lo sucedido.

“Teo se comunicó conmigo y me manifestó que los gestos no fueron hacia mí. Además, me hizo saber que no hay nada personal, así como yo le expresé lo mismo”, apuntó el periodista.

Y agregó: “Sin embargo, sí se molestó por el comentario que hice sobre el motivo que lo llevó a ser titular contra Pereira”.

Teófilo Gutiérrez está viviendo sus últimos meses de contrato con el Junior de Barranquilla y no ha sido habitual en las alineaciones del técnico Alfredo Arias. Su rol ha sido de revulsivo para los segundos tiempos, aprovechando que la calidad sigue intacta y su entrega por la camiseta del conjunto rojiblanco es total.

El de La Chinita avisó hace unas semanas que no ha renovado y que su historia con el Junior se terminará en diciembre.

Lo cierto es que la hinchada lo quiere despedir por todo lo alto y se rehúsa a la idea de verlo partir a otro equipo del fútbol profesional colombiano como sucedió en 2021.

Se viene América vs. Junior

Con la clasificación en el bolsillo, Junior quiere terminar en lo más alto de la tabla para conseguir el punto invisible hacia los cuadrangulares. Para eso, necesita continuar por la senda victoriosa que trazó el fin de semana ante Deportivo Pereira (3-2).

Su próximo rival será el América de Cali, que se aferra a las opciones matemáticas de meterse en el grupo de los ocho. El cuadro escarlata está mejorando poco a poco bajo las órdenes de David González y hace unos días se clasificó a semifinales de la Copa Betplay eliminando precisamente a los junioristas.

El compromiso está programado para este viernes a las 8:10 de la noche y será transmitido en la pantalla de Win Sports+.

