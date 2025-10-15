Definido el segundo semifinalista de la Copa Betplay: América y Junior cobraron 18 penales

Junior de Barranquilla ganó de visitante en el Pascual Guerrero (0-1) y empató la serie contra América de Cali. Ese resultado obligó a que todo se resolviera en la tanda de penales.

En dicha instancia, los escarlatas estuvieron más efectivos y consiguieron la clasificación a la semifinal de la Copa Betplay 2025.

Cabe recordar que América había ganado hace un par de semanas en el Metropolitano, resultado que parecía darle cierta ventaja para el duelo de vuelta.

Pero todo se torció cuando José Enamorado cazó un rebote en el borde del área y la mandó a guardar para poner en ventaja a los suyos.

De esa manera, Junior igualó la serie y puso contra las cuerdas a un rival que, nuevamente, jugó a puerta cerrada por una sanción que acarrea desde la final del año pasado.

Empata la serie el Junior... gol de José Enamorado.



América 0-1 Junior pic.twitter.com/wrR0P3wgBv — Edinson Villamizar (@EdiiVillamizar) October 16, 2025

Justo después del gol convertido por Enamorado, América tuvo la oportunidad de empatar el partido y ponerse encima en el marcador global. Jhon Murillo remató de media distancia, pero la pelota fue desviada por el arquero Jefferson Martínez.

En el arranque de la segunda mitad, los escarlatas volvieron a bombardear el área de Junior y Martínez se hizo gigante con dos atajadas que mantuvieron el cero en su portería.

Junior respondió cerca del final con un contragolpe que Guillermo Paiva no pudo resolver. El delantero paraguayo llegó incómodo después de cruzarse toda la cancha y remató desviado al arco defendido por Jorge Soto.

Con fallos increíbles de lado y lado, el partido se fue a los disparos desde el punto penal para conocer al segundo semifinalista que enfrentará al ganador de la serie de Atlético Nacional vs. Once Caldas.

América vs. Junior, serie igualada hasta el final en el Pascual Guerrero | Foto: José Guzmán/ El País

América clasificó en penales

Paradójicamente, los primeros cobros de cada lado terminaron afuera. Yeison Suárez le pegó al palo en Junior y luego Martínez atajó el penal de América.

De ahí en adelante, todo se mantuvo empatado con grandes cobros de cada lado.

La balanza se inclinó en el penal número 18. Jesús Rivas la mandó a las nubes y Ómar Bertel convirtió para clasificar al América a las semifinales.

Este es el primer gran triunfo de David González como técnico del cuadro vallecaucano, pues llegó al equipo en crisis deportiva y ha tratado de sacarlo de la crisis con Alex Escobar como delegado desde la línea.

América tiene muy complicada su situación en el torneo local, pero ahora vislumbra una nueva ilusión en la Copa.