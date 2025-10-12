Partido del América Sub-17 acabó en escándalo: le pegaron al árbitro y todo salió en video

América de Cali está metido en un nuevo escándalo. El equipo Sub-17 fue señalado de agredir al árbitro del partido contra Academia Alemana en el Torneo de las Américas.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que se arma la batalla campal y el árbitro central sale corriendo en busca de refugio.

Jugadores y miembros del staff lo siguieron hasta fuera de las canchas, propinando puños y patadas en varias ocasiones. Al verse acorralado, el colegiado se defendió.

La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (AVAF) reveló detalles de lo sucedido y señaló a dos sujetos en específico por la agresión contra el juez.

Ya lo habíamos advertido sobre la presencia @AmericadeCali de Daniel Pabón Martan, inmerso en ataque y agresión a árbitros AVAF en partido de Copa Las Americas, su acto de “Gaminería” NO amerita ni siquiera ser escuchado, la institución está obligada y debe DESTITUIR a este… pic.twitter.com/8Y4T8tUNxY — Jaime Dinas (@JaimeDinas) October 12, 2025

La denuncia

“Directivos, formadores, jugadores y padres de familia del equipo América S.A., involucrados el preparador de arqueros del equipo profesional John Visman Meneses y el directivo Daniel Pabon Martan, agredieron de manera violenta y cobarde con puños en la cara, espalda y patadas, en estado de indefensión, a nuestro árbitro escalafonado en la categoría C del Fútbol Aficionado Colombiano, poniendo en peligro su vida”, indica el comunicado.

La AVAF informó que “se recopilará toda la evidencia y se individualizará a cada funcionario, jugador y padre de familia agresor, para denunciar ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales”.

“La AVAF considera inadmisible cualquier tipo de agresión física o verbal hacia los árbitros, quienes cumplen una labor imparcial, formativa y esencial para el desarrollo de este deporte, y haremos el acompañamiento y el debido proceso para que se haga justicia”, completa el pronunciamiento.

La Liga Vallecaucana de Fútbol, ente organizador del Torneo de las Américas, también se refirió a lo sucedido en el partido de América vs. Academia Alemana en la categoría Sub-17.

“Ante la violenta acción procederemos reglamentaria, jurídica y disciplinariamente como corresponde, el caso será trasladado a la comisión disciplinaria de la Liga Vallecaucana de Fútbol para aplicar el reglamento del Torneo y código disciplinario expedido por la FCF“, informaron. ”La Liga Vallecaucana de Fútbol se solidariza con la Asociación Vallecaucana de Árbitros y con el árbitro agredido”, expresaron.

Impresentable e injustificable, la reacción “delincuencial” del Dirigente @Americadecali Daniel Pabón Martán, técnicos, jugadores y Padres de Familia, en partido Copa Las Americas, NO se puede tolerar NI aceptar, que estos “Antisociales” disfrazados de Dirigentes y Entrenadores,… pic.twitter.com/gyUaNbr93G — Jaime Dinas (@JaimeDinas) October 12, 2025

América tomará medidas

Ante la gravedad de los hechos, América de Cali emitió un comunicado oficial sobre el comportamiento de sus jugadores y cuerpo técnico.

“América de Cali lamenta los hechos ocurridos este domingo en las canchas de fútbol La Troja, durante el desarrollo del Torneo Las Américas, en los que se vieron involucrados jugadores y cuerpo técnico de nuestra Categoría Sub-17. Estos actos no reflejan el espíritu deportivo ni los valores que promueven y representan nuestros equipos profesionales y Categorías de Formación”, indicó el conjunto escarlata.