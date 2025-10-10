Le cae millonaria sanción al América de Cali: Dimayor la hizo oficial y dio contundente razón

En la tarde de este viernes, 10 de octubre de 2025, Dimayor publicó la resolución No 102 en lo que va del año. Allí reseñó un baldado de agua fría para América de Cali, traducido en una millonaria sanción por 11′388.000 de pesos colombianos.

“Sancionar al Club América de Cali S.A., con (1) fecha de suspensión parcial de plaza conforme se delimita a continuación: zona 12, occidental primer piso, así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 13ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el club el Club América de Cali S.A. y Envigado Fútbol Club S.A.“, explica Dimayor.

El juego entre América de Cali y Envigado se llevó a cabo el pasado domingo 28 de agosto en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca. Acabó en marcador 1-1, pero los hechos en la tribuna fueron tendencia.

Tras la sanción de Dimayor, América argumentó: “De acuerdo con dichos informes, los hechos se circunscriben a un incidente aislado ocurrido en el minuto 90+3 del partido disputado contra Envigado, consistente en el lanzamiento de cinco monedas adheridas con cinta desde la tribuna occidental baja. Este hecho, aunque lamentable, no puede asumirse de manera automática como una infracción atribuible al organizado”.

Y añadieron: “Ello significa que la simple constatación de una conducta aislada de un espectador no basta para derivar responsabilidad disciplinaria, pues el análisis debe centrarse en la diligencia efectivamente desplegada por el Club en el cumplimiento de sus deberes de organización, prevención y coordinación con las autoridades”.

Partido entre América de Cali y Envigado por Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Raúl Palacios - El País

Pero la defensa no fue suficiente. Ahora, América tendrá que pagar su sanción, tanto económica como la de la suspensión parcial del estadio Pascual Guerrero por una fecha. No son buenas noticias para los escarlatas, que la pasan mal a nivel deportivo.

La sanción de Dimayor le llega al América horas antes del partido contra Equidad, este sábado 10 de octubre, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-ll.