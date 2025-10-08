Suscribirse

¿América está eliminado? Las cuentas para lograr el milagro de clasificar en Liga BetPlay

En Cali, el cuadro rojo saca la calculadora para determinar si aún permanece con vida en busca de las finales del Torneo Finalización.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 5:34 p. m.
Cali perdió ante Millonarios y complicó sus chances de ir a las finales en Liga 2025-II
América de Cali perdió ante Millonarios y complicó sus chances de ir a las finales en Liga 2025-II. | Foto: Colprensa

América de Cali se jugó en la noche del pasado martes una buena parte de su clasificación a las finales de Liga BetPlay 2025-II.

En un semestre en el cual ha sido irregular, el duelo ante Millonarios, en Bogotá, dio cuentas de más de lo mismo.

Hasta el minuto 75, el conjunto rojo era el ganador del duelo con resultado de 0-1, pero un error de Joel Graterol echó por la borda todo lo bueno que habían hecho sus compañeros.

Joel Graterol, arquero del América de Cali, cometió un lapidario error en el partido ante Millonarios
Joel Graterol, arquero del América de Cali, cometió un lapidario error en el partido ante Millonarios. | Foto: Captura Win Sports

Desde esa anotación inesperada, el conjunto caleño cayó, perdiendo el foco y al final, hasta el partido, que terminó 2-1 tras la remontada azul.

Con tres puntos menos para los escarlatas, sus intenciones por clasificar a las finales se complicaron aún más de cara a las seis fechas que restan.

Sin embargo, la matemática muestra que, de momento, no se puede decir que están eliminados. En Colombia, el número mágico oscila entre los 30-31 puntos.

Contexto: Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: azules suben y rojos sufren

Con un total de seis fechas por jugarse, los dirigidos por David González podrían llegar a la línea de los 32 puntos si ganan todos los duelos.

Es más, hasta ganando cinco de los seis y empatando el restante, podrían llegar a verse con chances de su paso a los cuadrangulares finales.

Calendario para clasificar

Como América sigue vivo, estos deberán pensar en que, sumando los puntos restantes, podrían estar en la fiesta de fin de año.

Su calendario de partidos podría llegar a ilusionarlos con que el objetivo es posible; no obstante, hay juegos ante rivales históricos que les complicarían más llegar a la meta.

Inicialmente, el próximo 11 de octubre recibirán en casa a La Equidad, en un juego que está programado para las 7:30 p. m.

Panorámica de los himnos entre Millonarios y América, por Liga BetPlay
Panorámica de los himnos entre Millonarios y América, por Liga BetPlay. | Foto: Colprensa

Después de eso vendrá un doblete de compromisos fuertes ante rivales como Deportivo Cali (19 de octubre) y Junior de Barranquilla (25 de octubre).

Una vez superados estos, la marea bajará y tendrán doblete ante clubes que parecieran ser accesibles, como Boyacá Chicó y Unión Magdalena.

Pero en la fecha final, la decisiva, cuando se conocerá la suerte de América, estos estarán cerrando contra el actual subcampeón, Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot.

Adrián Ramos puso la cara

Al término del juego que perdieron en Bogotá, uno de sus capitanes dio la cara y dejó abierta la puerta de la clasificación.

“Intentar poder aprovechar los espacios, pero desafortunadamente se dio un partido complejo. Ahora, aferrarnos a la posibilidad”, aseveró Ramos.

YouTube video player

“Un poco golpeado por los resultados, la llegada del profe David comenzó a cambiar dinámicas y hoy justamente llegábamos con varios partidos sin perder, se veía esa mejora”, lamentó tras cortar una buena racha.

“Esto es parte del fútbol, es un golpe jodido por como venía el grupo. Competíamos, mejorábamos y hay que saber reponerse a esta situación”, apuntó para el futuro.

Contexto: Wilmar Roldán reversó dos penales en el Millonarios vs. América: hay polémica y experto opinó

“También la situación con los hinchas, ponernos de su lado; ¿qué se les puede decir?, es difícil. Como jugadores debemos tratar de reponernos, aferrarnos, ir partido a partido y hay que tener carácter para poder aguantar y ganar los partidos”, dijo Adrián sobre sumar 18 de 18 puntos.

