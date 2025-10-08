‘Blooper’ de Joel Graterol le da la vuelta al mundo: video del error en Millonarios vs. América

Joel Graterol fue el principal señalado por la derrota de América de Cali ante Millonarios en Bogotá. Sobre los 75 minutos de partido, al arquero venezolano se le escurrió el balón entre las piernas y decretó el empate parcial.

La noche se hizo más oscura cuando Leo Castro decretó la remontada azul en El Campín, gracias a un penal por mano en el área al minuto 90.

Con esta derrota, América complicó sus opciones matemáticas de meterse a los cuadrangulares y quedó prácticamente eliminado.

Graterol recibió el apoyo de sus compañeros ante las críticas, pero se fue con un evidente gesto de tristeza al interior del camerino.

Le adelanto la navidad Graterol a Millos...



Gol de Dewar Victoria, pero muy floja la respuesta del arquero del América. Pensó que estábamos en Venezuela y les adelanto la navidad a Millonarios.



Millonarios 1-1 América pic.twitter.com/fKLWiW7gzJ — Edinson Villamizar 🇮🇱 (@EdiiVillamizar) October 8, 2025

Respaldo a Graterol

Adrián Ramos, capitán y referente de América, fue uno de los que mostró su respaldo al arquero. “Es una situación difícil. Obviamente, Joel sabe que tiene nuestro respaldo, son situaciones que nadie quiere vivir, hoy le tocó a él”, dijo en rueda de prensa.

“Debe tener mucha fortaleza mental. Ser fuerte y aguantar. Seguir trabajando y seguir creyendo, también aferrarnos a las posibilidades que tenemos”, completó Adrián.

América empezó ganando el partido con el golazo de Jan Lucumí a los 48 minutos. Esa victoria parcial le estaba dando aire en la tabla de posiciones, sin embargo, Millonarios reaccionó y empezó a bombardear el área de Graterol.

El guardameta venezolano estaba aguantando el cero en su portería y respondía a la altura de las circunstancias, hasta ese remate de Dewar Victoria que se le coló por debajo de las piernas.

Justo después de que el balón cruzara la línea, Graterol se quedó inmóvil en la misma posición y no se paró hasta que sus compañeros lo fueron a consolar.

América de Cali permitió que Millonarios remontara y cayó a la posición número 15 de la tabla con 14 puntos en total. Los azules, por su parte, escalaron al puesto 12 y todavía sueñan con pelear por la clasificación a las finales.

La reflexión de Ramos

El camerino escarlata quedó golpeado por esta derrota en Bogotá, mucho más entendiendo que se habían puesto en ventaja en el segundo tiempo y quedaban 15 minutos para coronar los tres puntos.

“Un poco golpeado por los resultados, la llegada del profe David comenzó a cambiar dinámicas y hoy justamente llegábamos con varios partidos sin perder, se veía esa mejora. Esto es parte del fútbol, es un golpe jodido por como venía el grupo“, dijo el exjugador del Dortmund.

A América le quedan 18 puntos por disputar en el campeonato. Para clasificarse tendría que ganar todo lo que le queda por delante, algo que no parece tan sencillo ante los resultados obtenidos hasta ahora y los rivales que les faltan por enfrentar.