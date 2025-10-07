Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: azules suben y rojos sufren

En la noche de este martes, 7 de octubre, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá sirvió de escenario para el juego entre Millonarios y América de Cali, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll. Al final, embajadores se impusieron sobre escarlatas por 2-1.

América abrió el marcador gracias a un tanto de Jan Lucumí a los 48′. Millonarios empató sobre los 75′ tras un gol de Dewar Victoria, con blooper incluido de Graterol, y Leonardo Castro puso el 2-1 definitivo gracias a un penal casi a los 90′.

Hubo polémicas en el partido. En el desarrollo del primer tiempo, el central del juego, Wilmar Roldán, pitó dos penales, uno para cada equipo, pero ambas decisiones las reversó luego de revisar el VAR.

Tabla de posiciones: América alarga su crisis y Millonarios amenaza

Así las cosas, con el marcador de este martes, Millonarios sube al puesto 12 y queda con 17 puntos. Está a tan solo tres del séptimo y el octavo, Santa Fe y Cali respectivamente (ambos con 20). América se estanca en la casilla 15 y sigue con sus mismas 14 unidades.

El líder es Atlético Bucaramanga (27) y ya nadie lo bajará de allí. Segundo y tercero aparecen Junior y Fortaleza, los dos con 25 unidades. Los ocho clasificados parciales los cierran Nacional, Medellín, Tolima, Santa Fe y Cali.

La parte baja de la tabla, el colero del campeonato, está ocupada por Equidad. Los aseguradores suman apenas 11 puntos y su crisis es inminente. Envigado (17 - 13 puntos) ya descendió.

Graterol y un ‘blooper’ que intervino en el Millonarios vs. América de Cali

A los 75′ de la segunda parte, América daba el golpe parcial en la capital de la República y ganaba 1-0 con gol de Jan Lucumí a los 48′. Sin embargo, Dewar Victoria, volante embajador, sacó un remate de media distancia y sorprendió al portero de la mecha, Joel Graterol, a quien el esférico se le coló entre las piernas.

Terrible error de Joel Graterol para el descuento de Millonarios ante América de Cali… ❌😬🇻🇪 pic.twitter.com/rgfDQ8t66d — Toque Sports (@ToqueSports) October 8, 2025

La reacción del guardameta de América de Cali no se hizo esperar, pues su frustración fue evidente ante una jugada que terminó interviniendo en el marcador final y le quitó el triunfo parcial a los suyos. Minutos después, quedaron definitivamente abajo en el juego.

Millonarios le dio vuelta al marcador ante América. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Datos generales del partido Millonarios vs. América

Marcador final : Millonarios 2 - 1 América de Cali

: Millonarios 2 - 1 América de Cali Fecha : 7 de octubre de 2025 (jornada 14 Liga BetPlay)

: 7 de octubre de 2025 (jornada 14 Liga BetPlay) Estadio : Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro central : Wilmar Roldán

: Wilmar Roldán Alineaciones titulares:

Millonarios:

🔵⚽ ¡Una vez más, te venimos a alentar! 🎺🥁



▶ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar al América en El Campin.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/G7TlYNqTB8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 7, 2025

América de Cali: