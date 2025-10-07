Deportes
Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: azules suben y rojos sufren
Millonarios no solo entra a la pelea, sino que queda a tan solo tres unidades de los ocho. América sigue completando una de sus peores campañas en los últimos años.
En la noche de este martes, 7 de octubre, el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá sirvió de escenario para el juego entre Millonarios y América de Cali, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-ll. Al final, embajadores se impusieron sobre escarlatas por 2-1.
América abrió el marcador gracias a un tanto de Jan Lucumí a los 48′. Millonarios empató sobre los 75′ tras un gol de Dewar Victoria, con blooper incluido de Graterol, y Leonardo Castro puso el 2-1 definitivo gracias a un penal casi a los 90′.
Hubo polémicas en el partido. En el desarrollo del primer tiempo, el central del juego, Wilmar Roldán, pitó dos penales, uno para cada equipo, pero ambas decisiones las reversó luego de revisar el VAR.
Tabla de posiciones: América alarga su crisis y Millonarios amenaza
Así las cosas, con el marcador de este martes, Millonarios sube al puesto 12 y queda con 17 puntos. Está a tan solo tres del séptimo y el octavo, Santa Fe y Cali respectivamente (ambos con 20). América se estanca en la casilla 15 y sigue con sus mismas 14 unidades.
El líder es Atlético Bucaramanga (27) y ya nadie lo bajará de allí. Segundo y tercero aparecen Junior y Fortaleza, los dos con 25 unidades. Los ocho clasificados parciales los cierran Nacional, Medellín, Tolima, Santa Fe y Cali.
La parte baja de la tabla, el colero del campeonato, está ocupada por Equidad. Los aseguradores suman apenas 11 puntos y su crisis es inminente. Envigado (17 - 13 puntos) ya descendió.
Graterol y un ‘blooper’ que intervino en el Millonarios vs. América de Cali
A los 75′ de la segunda parte, América daba el golpe parcial en la capital de la República y ganaba 1-0 con gol de Jan Lucumí a los 48′. Sin embargo, Dewar Victoria, volante embajador, sacó un remate de media distancia y sorprendió al portero de la mecha, Joel Graterol, a quien el esférico se le coló entre las piernas.
La reacción del guardameta de América de Cali no se hizo esperar, pues su frustración fue evidente ante una jugada que terminó interviniendo en el marcador final y le quitó el triunfo parcial a los suyos. Minutos después, quedaron definitivamente abajo en el juego.
Datos generales del partido Millonarios vs. América
- Marcador final: Millonarios 2 - 1 América de Cali
- Fecha: 7 de octubre de 2025 (jornada 14 Liga BetPlay)
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Árbitro central: Wilmar Roldán
- Alineaciones titulares:
Millonarios:
América de Cali:
