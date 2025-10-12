Tabla de posiciones de la liga colombiana, tras victoria de Junior y debacle de Santa Fe

Independiente Santa Fe cayó en condición de local (1-3) y complicó su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Llaneros fue el verdugo de los cardenales, gracias a una tarde inspirada de Jhon Miranda y los errores defensivos de la zaga santafereña que se hicieron más que evidentes tras la salida de Jorge Bava.

Santa Fe acumula dos partidos consecutivos recibiendo de a tres goles y encara la parte final del semestre con serias dudas sobre el funcionamiento del equipo.

Acto seguido, Junior de Barranquilla ganó de visita ante Alianza FC (1-0) y dio un paso más hacia la clasificación.

Los más felices con estos resultados son Once Caldas, Deportivo Cali, América y Millonarios, que aumentan sus opciones matemáticas de meterse en la discusión por los cuadrangulares.

Santa Fe 1-3 Llaneros

Para Santa Fe hubo mucho más que lluvia en el Estadio El Campín. El cuadro capitalino sigue sin encontrar su rumbo hacia la defensa del título y cayó ante Llaneros en casa.

Francisco Meza marcó el primero a los 29 minutos, en medio de polémica por la posición de Jhon Miranda en el segundo palo.

Los locales respondieron a través de Christian Mafla, pero inmediatamente concedieron el segundo. Miranda entró libre al área y definió por encima del portero Weimar Asprilla.

La tarde se oscureció para Santa Fe cuando Carlos Cortés Barreiro desvió una pelota con la pierna y la mandó a guardar para el 1-3 definitivo.

“Cuando perdemos no me gusta mirar mucho los números porque al final el resultado es lo que interesa y más en un equipo grande como estos. Sacar excusas no me gusta guando pierdo. Hemos recibido 6 goles en 2 partidos, lo tenemos que analizar con el cuerpo técnico. El rival se prepara para enfrentar al campeón. Tenemos que prever más”, dijo el técnico Francisco López.

Santa Fe perdió en condición de local contra Llaneros | Foto: Colprensa

Alianza 0-1 Junior

Junior de Barranquilla hizo lo suyo ante Alianza y quedó a una victoria de sentenciar la clasificación a cuadrangulares, primer objetivo trazado para el cuerpo técnico de Alfredo Arias.

Edwin Herrera marcó el único gol del partido, desde el punto penal, a los 49 minutos.

Arias dispuso un equipo plagado de suplentes, pues guardó lo mejor de su arsenal de cara al partido del próximo miércoles contra América de Cali en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay.