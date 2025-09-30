Le destaparon papelón a Santa Fe: presidente de Cerro Porteño dijo cuánto pagó por Jorge Bava

Independiente Santa Fe perdió a su técnico campeón y lo dejó ir sin remuneración a cambio por parte de Cerro Porteño.

Ese es el nuevo capítulo de esta novela que acabó con Jorge Bava en Paraguay, mientras que los cardenales tuvieron que poner a Francisco López al mando en calidad de interino.

Este martes, Bava fue presentado oficialmente ante la prensa y respondió preguntas sentado al lado de Juan José Zapag, presidente de Cerro.

Zapag tomó la palabra al principio y al final de la conferencia, explicando detalles sobre la contratación del estratega uruguayo que llega con el respaldo del título conseguido en la Liga Betplay hace tres meses atrás.

Jorge Bava dirigiendo su primer entrenamiento en Cerro Porteño. | Foto: @CCP1912oficial

No hubo pago

Antes de firmar el acuerdo, medios de ambos países revelaron las cifras del acuerdo. Algunos dijeron que Cerro Porteño había ofrecido 200.000 dólares, mientras que otros apuntaron a dos meses de salario correspondientes a lo que ganaba en Santa Fe.

Esa pregunta llegó hasta oídos del presidente Zapag, quien, para sorpresa de todos los presentes, aseguró que el club paraguayo no depositó ni un solo peso en las cuentas de Santa Fe.

“El acuerdo con el profe Bava fue con su cuerpo técnico. No tuvimos que realizar un pago de ningún tipo”, expresó a los medios de comunicación.

Zapag también reveló que su nuevo entrenador aplicará la misma estrategia de empalme que le permitió ser campeón en Santa Fe: incluirá en el cuerpo técnico al interino que venía trabajando con los jugadores.

“Va a contar como tercer asistente a Jorge Achucarro para sumar todos los conocimientos que tiene del plantel actual, también de los juveniles, y que él pueda transmitir”, expresó.

El debut de Bava será este viernes enfrentando a Deportivo Recoleta por el campeonato local. Sin muicha información de la plantilla, apelará a lo que vea en el transcurso de la semana.

Primeras palabras de Bava

En la conferencia, Bava confesó las razones que lo llevaron a romper su contrato con Santa Fe en plena temporada.

“Una gran oportunidad de dirigir a un grande de América. Me movilizó un equipo cerca de campeonar con un gran plantel para llegar a los objetivos”, expuso.

Cerro Porteño marcha en la segunda casilla de la liga paraguaya, a un punto del líder que es Guaraní. La idea es pelear por el título y sentenciar la clasificación a torneos internacionales, donde podría encontrarse de nuevo con un rival colombiano o el propio Santa Fe en Copa Libertadores.

“Hay que adaptarse a los jugadores que uno tiene, no soy de casarme con los sistemas. Queremos un equipo dinámico que se adapte a las situaciones de partido”, comentó Bava.