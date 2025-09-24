Suscribirse

Jorge Bava se iría de Santa Fe por un dineral: revelan monto que puso Cerro Porteño en la mesa

Últimos detalles se han conocido de la intempestiva salida del entrenador que sacó campeón a los bogotanos en el 2025-I.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 8:24 p. m.
Jorge Bava estaría viviendo sus últimas horas como entrenador de Independiente Santa Fe.
Jorge Bava estaría viviendo sus últimas horas como entrenador de Independiente Santa Fe | Foto: Colprensa

Sigue encendida la novela de Jorge Bava y su salida intempestiva de Independiente Santa Fe, donde supo ser campeón en el primer semestre del 2025.

Hasta el pasado martes parecía existir la certeza de que el entrenador se quedaría en Bogotá. En rueda de prensa, el presidente Eduardo Méndez dio un parte de tranquilidad para la afición.

Jorge Bava y Eduardo Méndez, técnico y presidente de Independiente Santa Fe
Jorge Bava y Eduardo Méndez, técnico y presidente de Independiente Santa Fe | Foto: Getty y YouTube Santa Fe

A pesar de lo dicho en la atención a medios de comunicación, dejó entreabierta la puerta a una renovación que no se había dado con Bava.

Después de que este saliera campeón, no se habrían presentado mejoras salariales, lo que dañaría la cabeza del uruguayo ante el interés de Cerro Porteño, de Paraguay.

Méndez, creyente en que el entrenador respetaría su contrato vigente, afirmó que era “cierto que llegó una oferta de Cerro Porteño, pero su prioridad es Independiente Santa Fe”.

Contexto: Se levanta tierrero por ‘olla podrida’ en el arbitraje tras la final Cali vs. Santa Fe: salió denuncia

“Nos vamos a sentar para analizar la oferta que le hicieron. No es verdad de que ya está”, desmintió el dirigente de un acuerdo entre Bava y Cerro Porteño.

Sobre no haber asegurado al uruguayo con una renovación más allá del fin de 2025, explicó: “Todo tiene su tiempo. Para mí, hay unas cláusulas que hay que cumplir”.

Un dineral le ganaría a la palabra

Hasta el inicio de la tarde de este miércoles, Santa Fe sigue contando con Jorge Bava como su entrenador en propiedad.

Esta misma noche el cuadro cardenal se juega la ida de cuartos de final ante Independiente Medellín.

Medellin vs. Santa Fe, final de la Liga Betplay 2025-I
Santa Fe vuelve al estadio en el que fue campeón en el 2025-II. | Foto: Colprensa

Versiones de prensa apuntan a que una vez se dé el pitazo final, Bava emprenderá su salida de Santa Fe para ser presentado en Cerro Porteño.

En el conjunto bogotano, el hermetismo es total, pero conocedores del negocio en profundidad, como Carlos Antonio Vélez, destapan detalles inéditos.

“Vulgar venganza”

Según lo dio a conocer el reconocido periodista colombiano, un viejo conocido de José Pékerman, habría intervenido para arrebatar a Bava a Santa Fe.

“El gerente de Cerro Porteño es Gabriel Wainer, que era el analista de rendimiento y ayudante de José Pékerman, Pascual Lezcano, Pablo Garabello, Patricio Camps y Néstor Lorenzo, que hacen parte de la misma camada. Fue el que propuso a Bava, doblando el salario de Bava en Santa Fe", dijo.

Medellín. Junio 29 de 2025. Independiente Medellín enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 final de vuelta, en el Estadio Atanasio Girardot. (Colprensa - Cristian Bayona).
Jorge Bava, técnico de Independiente Santa Fe | Foto: Cristian Bayona

Y la manera para que el charrúa no pudiera decir que no, fue poniendo sobre la mesa un monto innegable ante lo que le pagaban en la capital colombiana.

“Allá, le van a pagar 90 mil dólares y acá gana 45. Le doblaron el sueldo a un técnico que tiene equipo”, afirmó Vélez.

A lo que se refiere Carlos Antonio, con “vulgar revancha”, es a que ese intermediario que hoy día da una mano a Cerro, lo haría con la intención de cobrar lo que en el pasado pasó con Patricio Camps.

Contexto: Independiente Santa Fe se pronuncia y hace delicado aviso: se habla de una “estafa”

Camps en 2019 era el entrenador de Santa Fe. Para ese momento, Méndez desembarcó en la presidencia y tras unos cuantos partidos, lo sacó al argentino.

Ahora, ante la posibilidad de cercanos a Camps de tomar revancha de eso, es que le sacarían a su técnico campeón a Santa Fe.

“En la prensa paraguaya se preguntan hoy: ¿es tan bueno el técnico para quitarle a otro club, existiendo un montón de opciones? Todo parece indicar que esto es objeto de una retaliación, una vulgar venganza”, acabó Vélez en su teoría.

