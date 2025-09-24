Suscribirse

Deportes

Esto dijo Jorge Bava cuando le preguntaron sobre su salida de Santa Fe: así respondió

El técnico uruguayo sigue sonando con fuerza para asumir las riendas de Cerro Porteño en Paraguay.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 1:11 p. m.
Jorge Bava quedó grabado llegando al aeropuerto El Dorado con la camiseta de Santa Fe
Jorge Bava quedó grabado llegando al aeropuerto El Dorado con la camiseta de Santa Fe | Foto: Captura video Deportes RCN

En medio de la zozobra sobre el futuro de su cuerpo técnico, Independiente Santa Fe disputa los cuartos de final de la Copa Betplay 2025 ante Medellín.

Detrás de la línea estará Jorge Bava, sin embargo, en Paraguay insisten que ya tiene un acuerdo verbal con Cerro Porteño para asumir de manera inmediata.

Contexto: Santa Fe se quedaría sin técnico: aseguran que Jorge Bava tiene nuevo equipo en otro país

En la presidencia de Santa Fe confían en la palabra del estratega uruguayo, pero admiten que hay interés por parte del club paraguayo.

Bava tiene una cláusula de salida que, en caso de ser consignada, le permite salir sin importar que el campeonato se esté disputando.

Medellín. Junio 29 de 2025. Independiente Medellín enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 final de vuelta, en el Estadio Atanasio Girardot. (Colprensa - Cristian Bayona).
Jorge Bava, técnico de Independiente Santa Fe | Foto: Cristian Bayona

Bava regatea a los periodistas

Toda esta polémica se hubiera solucionado con un comunicado oficial del propio Jorge Bava, pero el técnico ha preferido guardar silencio.

De hecho, el martes lo cazaron en el aeropuerto El Dorado y le preguntaron si es verdad su salida del cuadro cardenal.

Su respuesta sembró muchas más dudas en la afición del cuadro capitalino. “Tengo que embarcar amigos, disculpenme”, le dijo a los periodistas.

“Amigos los he atendido todo el año con respeto. Ahora tengo que embarcar, un saludo. Gracias”, completó Bava.

Contexto: Independiente Santa Fe hizo anuncio oficial sobre Jorge Bava: presidente del club lo confirmó

Desde el sur del continente se dice que Cerro Porteño abonará la cláusula de rescisión que estaría en unos 200.000 dólares. De esa manera, el estratega uruguayo quedará libre de contrato y podrá viajar a Asunción para tomar las riendas del ciclón.

No obstante, en Santa Fe se remiten al vínculo que tienen firmado y esperan que Bava cumpla su palabra de quedarse hasta diciembre.

El presidente Eduardo Méndez abrió la puerta a entablar negociaciones para la renovación, teniendo en cuenta que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeones de la Liga Betplay.

Rodallega sí habló

Aunque el técnico Jorge Bava aseguró no tener tiempo para atender a los medios de comunicación, Hugo Rodallega sí contestó preguntas en el aeropuerto y se refirió a la situación que tiene en ascuas a la afición santafereña.

“Es un tema que a nosotros nos deja por fuera, es una situación que como equipo no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se manejan y se entienden. Como grupo estamos bien, fuertes, mentalizados en ir a afrontar el partido con la responsabilidad que se requiere y con la compañía del cuerpo técnico. Todo está normal”, declaró el vallecaucano.

Su mente está puesta en el partido de copa. “Hoy nos enfocamos en lo que va a ser Independiente Medellín, en lo táctico, en la preparación del partido como tal, no se tocó ningún tema. Anoche simplemente el profe tuvo una conversación con algunos de nosotros, pero dijo que acá todo está normal”, agregó.

Cabe recordar que Jorge Bava llegó a Santa Fe en el primer semestre y en cuestión de pocos meses se coronó campeón del FPC. Su continuidad no tenía ningún tipo de dudas, hasta que llegó la oferta de Cerro Porteño y puso a temblar los cimientos del león.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

2. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y, en cuestión de horas, nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

4. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

5. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge BavaIndependiente Santa FeLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.