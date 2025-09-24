Esto dijo Jorge Bava cuando le preguntaron sobre su salida de Santa Fe: así respondió

En medio de la zozobra sobre el futuro de su cuerpo técnico, Independiente Santa Fe disputa los cuartos de final de la Copa Betplay 2025 ante Medellín.

Detrás de la línea estará Jorge Bava, sin embargo, en Paraguay insisten que ya tiene un acuerdo verbal con Cerro Porteño para asumir de manera inmediata.

En la presidencia de Santa Fe confían en la palabra del estratega uruguayo, pero admiten que hay interés por parte del club paraguayo.

Bava tiene una cláusula de salida que, en caso de ser consignada, le permite salir sin importar que el campeonato se esté disputando.

Bava regatea a los periodistas

Toda esta polémica se hubiera solucionado con un comunicado oficial del propio Jorge Bava, pero el técnico ha preferido guardar silencio.

De hecho, el martes lo cazaron en el aeropuerto El Dorado y le preguntaron si es verdad su salida del cuadro cardenal.

Su respuesta sembró muchas más dudas en la afición del cuadro capitalino. “Tengo que embarcar amigos, disculpenme”, le dijo a los periodistas.

“Amigos los he atendido todo el año con respeto. Ahora tengo que embarcar, un saludo. Gracias”, completó Bava.

Desde el sur del continente se dice que Cerro Porteño abonará la cláusula de rescisión que estaría en unos 200.000 dólares. De esa manera, el estratega uruguayo quedará libre de contrato y podrá viajar a Asunción para tomar las riendas del ciclón.

No obstante, en Santa Fe se remiten al vínculo que tienen firmado y esperan que Bava cumpla su palabra de quedarse hasta diciembre.

El presidente Eduardo Méndez abrió la puerta a entablar negociaciones para la renovación, teniendo en cuenta que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeones de la Liga Betplay.

Rodallega sí habló

Aunque el técnico Jorge Bava aseguró no tener tiempo para atender a los medios de comunicación, Hugo Rodallega sí contestó preguntas en el aeropuerto y se refirió a la situación que tiene en ascuas a la afición santafereña.

“Es un tema que a nosotros nos deja por fuera, es una situación que como equipo no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se manejan y se entienden. Como grupo estamos bien, fuertes, mentalizados en ir a afrontar el partido con la responsabilidad que se requiere y con la compañía del cuerpo técnico. Todo está normal”, declaró el vallecaucano.

Su mente está puesta en el partido de copa. “Hoy nos enfocamos en lo que va a ser Independiente Medellín, en lo táctico, en la preparación del partido como tal, no se tocó ningún tema. Anoche simplemente el profe tuvo una conversación con algunos de nosotros, pero dijo que acá todo está normal”, agregó.