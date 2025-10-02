Se siguen jugando los cuartos de final en Copa BetPlay 2025. Este jueves, 2 de octubre de 2025, Junior recibió al América de Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La pelota rodó a partir de las 8:00 p.m.

El marcador final se volvió tendencia en Colombia, pues América sacó su jerarquía y venció a Junior, uno de los equipos más duros en lo que va del semestre. La mecha ganó 2-1 con tantos de Andrés Roa y una destacada anotación de Luis Ramos. El tiburón descontó gracias a Cristian Báez a los 82′.

Viral terminó siendo el golazo de Luis Ramos. Fue al minuto 53′, cuando América ya ganaba 1-0, y se trató de una destacada jugada individual por parte del peruano, quien le hizo un caño a un defensor de Junior, avanzó de cara al arco rival y sacó un tremendo remate de media distancia.

No lo dejen patear. Golazo de Luis Ramos 🇵🇪 para América de Cali. pic.twitter.com/zFYrePNITe — Hache (@eljuegosagrado_) October 3, 2025

Con ese 2-1, América saca oro en Barranquilla y ahora definirá la serie en su casa. La vuelta de esta llave será el miércoles 15 de octubre, en el Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 8:20 p.m.

Datos generales del partido

Marcador final : Junior 1 - 2 América

: Junior 1 - 2 América Fecha : 2 de octubre de 2025 (ida cuartos de final Copa BetPlay)

: 2 de octubre de 2025 (ida cuartos de final Copa BetPlay) Estadio : Metropolitano de Barranquilla

: Metropolitano de Barranquilla Árbitro : Jonnathan Ortíz

: Jonnathan Ortíz Alineaciones:

Junior: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jhon Salazar, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, Steven Rodríguez. DT: Alfredo Arias.

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa; Dylan Borrerom Tilman Palacios, Luis Ramos. DT: David González.

|90’ +8’ ⏱| FINAL EN BARRANQUILLA. ¡LA MECHA SE QUEDA CON EL PRIMER PARTIDO DE LA SERIE! 👹🔥#JUNxAMÉ#CopaBetPlay pic.twitter.com/XCq29WJEBV — América de Cali (@AmericadeCali) October 3, 2025

Cabe recordar que ya se jugó una serie completa en los cuartos de final de la Copa BetPlay. El pasado miércoles, 1 de octubre, Medellín le dio un verdadero batacazo a Santa Fe: lo goleó 3-0 en el estadio Metropolitano de Techo, tras haber caído 2-1 en la ida, y se convirtió en el primer semifinalista de la competencia.

Fue una espina la que se sacó el poderoso de la montaña, pues el pasado 29 de junio perdió la final de liga ante el propio Santa Fe.

El cuadro está así: Medellín ya espera en semifinales al ganador entre Pereira y Envigado. Este último dio la sorpresa, en octavos, eliminando a Millonarios.