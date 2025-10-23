Nacional, América y Millonarios se pelean por el mismo jugador: fichaje los desvela para 2026

Se acerca la temporada de fichajes en el fútbol profesional colombiano y hay un jugador que tiene enfrentandos a los tres equipos más grandes del país.

De acuerdo al periodista Alexis Rodríguez, hay interés por el fichaje del delantero Yoshan Valois, perteneciente al Deportivo Pasto. Valois tiene solo 21 años, pero su valor de mercado se calcula en unos 600.000 euros en el portal de Transfermarkt.

A pesar del mal momento que atraviesan los nariñenses, el atacante chocoano ha marcado ocho goles en 15 partidos y deslumbra por su capacidad en el frente de ataque.

Yoshan Valois no solo interesa en los tres grandes de la Liga Betplay, sino también en el exterior. Deportivo Pasto habría recibido llamadas desde Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina, aunque todavía no se han materializado en ofertas formales.

#CortitasYalPie llega gracias a @StakeColombia



YOSHAN VALOIS

Interesados en Colombia son 4: @nacionaloficial, @MillosFCoficial, @AmericadeCali y @DIM_Oficial



Desde el extranjero también han recibido llamados el círculo del jugador (🇪🇺🇦🇷🇧🇷🇺🇸)



POR AHORA, NINGUNA OFERTA OFICIAL… pic.twitter.com/YGWkXIgrtk — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 23, 2025

Yoshan Valois, la nueva joya del FPC

La dirigencia del conjunto volcánico quiere tomar con cautela la situación de Valois, pues saben que es una ‘mina de oro’ y que no deben apresurarse para tomar la decisión.

Mientras tanto, Atlético Nacional, América y Millonarios le siguen la pista a su desempeño en lo que resta del campeonato.

Cabe recordar que el Deportivo Pasto ya está eliminado de los cuadrangulares, por lo que podrá sentarse negociar desde el mes de noviembre. El conjunto nariñense marcha en la casilla número 18 del campeonato con 13 puntos, solo por encima de Boyacá Chicó y La Equidad.

En medio de la turbulencia por los presuntos casos de apuestas ilegales, en Pasto ven con buenos ojos la posibilidad de vender a Valois y hacer caja de cara al 2026.

Pasto piensa en 2026

Los últimos años han sido difíciles para el elenco pastuso, que no logra despegar y se ha perdido las finales del campeonato. En el primer semestre no clasificó, lo que abrió la puerta para reconstruir el equipo con nombres de experiencia.

Sin embargo, este semestre fue de mal en peor, al punto que resultó en la despedida del técnico Camilo Ayala.

Ahora mismo están bajo las órdenes de René Rosero, quien ha dado un nuevo aire al camerino pero sin un cambio en la dinámica de los resultados.

De momento no se conoce si Rosero continuará para el próximo año y se espera que haya una barrida absoluta en el plante del jugadores. El presidente Óscar Casabón ha recibido fuertes críticas por su gestión, pero cuenta con respaldo de sobra para tomar decisiones en el futuro cercano.