Destapan pantallazos y chats del presunto escándalo de apuestas en el Deportivo Pasto: periodista soltó detalles

La sombra de las apuestas ilegales vuelve a sobrevolar por el fútbol profesional colombiano.

Óscar Casabón, presidente del Deportivo Pasto, denunció un supuesto caso dentro de su plantel y llevó las pruebas a manos de la Fiscalía para la respectiva investigación.

Dicho escándalo golpeó a varios de los referentes del conjunto nariñense, quienes salieron a defenderse públicamente de las acusaciones tras la derrota frente a América de Cali (0-2) en el partido disputado la semana pasada en el Estadio Libertad.

A pesar de que los jugadores niegan que exista este tipo de conducta dentro del camerino, la investigación continúa y Casabón advierte que le han llegado amenazas por esta denuncia que llevó a manos de la justicia colombiana.

Deportivo Pasto marcha en la última casilla del campeonato con 10 puntos | Foto: Colprensa

Aparecieron chats de WhatsApp

Al ser materia de investigación, las pruebas y los nombres de los implicados permanecen en la confidencialidad. No obstante, La Agencia APP reveló algunos chats relacionados con el escándalo de apuestas en el Deportivo Pasto.

Paulo Cesar Paz, periodista nariñense, relató detalles de la información que llegó a manos de la dirigencia del conjunto volcánico y publicó algunos de los pantallazos.

“Un jugador de la plantilla profesional alertó al presidente Óscar Casabón Rodríguez sobre posibles conductas indebidas de algunos compañeros con un supuesto amaño de partidos. Chats, audios y un testigo protegido hacen parte de la investigación que deberá afrontar la institución, con implicados directos y resultados que hoy están bajo investigación generan una mancha en la liga colombiana”, estableció Paz.

En una de las capturas de pantalla se lee a dos personas compartiendo mensajes y acordando una videollamada. “Primer tiempo 2-0″, escribe uno de ellos.

“Deportivo Pasto tiene pruebas que podría confirmar que las apuestas ilegales existen en la Liga Colombiana, razón por la cual se ve obligado a afrontar una cruzada peligrosa que hoy le genera amenazas al presidente del club del sur, institución que solicitó se investigue a todos los integrantes de la plantilla profesional y su círculo cercano”, asegura el periodista nariñense.

¿Las apuestas ilegales involucran a jugadores de Deportivo Pasto?



¿De dónde sale la denuncia y quién está detrás de todo esto?



Un jugador de la plantilla profesional alertó al presidente Óscar Casabón Rodríguez sobre posibles conductas indebidas de algunos compañeros con un… pic.twitter.com/MlxTKXVUJF — @PauloPaz (@paulocesarpaz) September 29, 2025

Petición a Dimayor y FIFA

Óscar Casabón no es el único directivo que ha recibido información sobre las presuntas apuestas ilegales. “Otro directivo del club fue abordado por un integrante del equipo profesional confirmado los hechos (...) no solo eran los mensajes, audios y chats, son declaraciones de dos integrantes diferentes del equipo que confirmaban las sospechas y que obliga a que se formule la denuncia ante las autoridades competentes“, agrega Paz.

En otro de los pantallazos aparece un mensaje que dice: “cuando vaya a Pasto te escribo para que nos veamos, mi hermano”.

Y añade: “Ahorita te llamo y te tiro un dulce. Ve, ¿por qué tanto interés? ¿Quieres entrar o qué?“.

Este chat estaría implicado en la investigación contra jugadores del Deportivo Pasto | Foto: La Agencia APP

Paulo Cesar Paz concluye diciendo que “La Asociación Deportivo Pasto solicitará a la Dimayor y FIFA un acompañamiento total en el caso, a la Fiscalía que avance en su proceso investigativo, aportará todo el material recopilado, contactos y versiones de todos los involucrados en el hecho”.