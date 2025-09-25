El periodista deportivo Julián Capera, de ESPN, contó que el director técnico Camilo Ayala tomó la drástica decisión de renunciar a su cargo en Deportivo Pasto.

“Camilo Ayala renunció a la dirección técnica del Deportivo Pasto”, dijo Capera, este jueves 25 de septiembre, a través de su cuenta oficial de X. La publicación suma más de 18 mil visualizaciones.

🚨 Camilo Ayala renunció a la dirección técnica del Deportivo Pasto. pic.twitter.com/xR6ePhQ8WN — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 25, 2025

La salida del estratega se dio después de que Pasto perdiera de local contra América de Cali, por la fecha 2 (que había sido aplazada) de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

La decisión de Ayala, quien hace poco tiempo inició su camino como entrenador, no tendría reversa. Camilo también sale del conjunto nariñense después de que se destapara un presunto caso de apuestas deportivas en el club.

Imagen del encuentro entre Deportivo Pasto y América de Cali. | Foto: Sebastiano Castro / Colprensa

Óscar Casabón, presidente del Deportivo Pasto, apartó a algunos jugadores que estarían supuestamente involucrados en esta tema. Después de esto, el jugador Facundo Boné hizo un fuerte anuncio en conferencia de prensa.

“Estamos acá con todos los compañeros del plantel, porque hoy ocurrió algo de mal gusto. Se puso una situación en la cual se generalizó, sobre el tema de las apuestas”, empezó diciendo el exjugador de Deportes Tolima.

“Quizás se marcaron a unos compañeros por apuestas, pero nosotros tenemos que salir a responder que, si no vemos las pruebas de compañeros apostando, entonces vamos a estar con ellos a muerte. No solo se están metiendo con los compañeros, sino también con sus familias”, añadió.

El atacante extranjero expresó, sin rodeos, que si se muestran las pruebas, los mismos futbolistas sacarán del vestuario a los implicados. La declaración de Boné fue fuerte.

Deportivo Pasto por Liga. | Foto: Sebastiano Castro / Colprensa

“Queremos proponer es que si hay gente apostando, que muestren las pruebas y nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlos del vestuario, pero no ponerse a señalar a compañeros sin siquiera saber si es real o no”, sugirió Facundo.

“Así que vengan, aporten las pruebas necesarias para demostrar que hay gente apostando y nosotros nos encargaremos de sacarlos, porque se están metiendo con nuestra plata y nuestra familia”, sentenció.