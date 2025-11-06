La reacción de Hugo Rodallega luego de enterarse del rumor de César Farías en Santa Fe: No se guardó nada

En plena recta final del ‘Todos contra Todos’ en la Liga Betplay salió un fuerte rumor sobre el técnico venezolano César Farías como reemplazo del interino Francisco López en Santa Fe. Las redes sociales se alteraron y las versiones comenzaron a aparecer, hasta que Eduardo Méndez, presidente el club, rompió el silencio, se pronunció en RCN y lo aclaró todo. Al paso le siguió Hugo Rodallega, quien no dejó dudas sobre el tema.

En la red social X, varias fuentes cercanas a Santa Fe daban como un hecho que César Farías iba a ser el nuevo técnico en propiedad, tras el paso de Francisco López como interino y la renuncia de Jorge Bava, quien firmó con Cerro Porteño. El entrenador venezolano está libre y es un viejo conocido en el fútbol colombiano debido a su experiencia por Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla. Ante el mar de comentarios, Rodallega lanzó emojis en la misma plataforma en modo burla.

Y por las versiones, el presidente Eduardo Méndez tuvo que aclarar la situación en diálogo con ‘Deportes RCN’ y aunque no negó que hay acercamientos, no hay acuerdos verbales o firmas de contrato que establezcan a Farías como nuevo entrenador de Santa Fe. Por ahora, Francisco López sigue como interino, al menos hasta la última fecha del ‘Todos contra Todos’.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. | Foto: Colprensa

Incluso, El Tiempo también se comunicó con Méndez y sus palabras no fueron muy diferentes a las que dio en otro medio. En pocas palabras, siguen las charlas, sin acuerdos por ahora. Las miradas se colocan en la reacción de Hugo Rodallega, que prácticamente resalta el sentir de la gran mayoría de hinchas sobre el rumor.

¿Qué dijo Méndez sobre Farías a Santa Fe?

“Hablé con él. No he hecho ningún acuerdo”, dijo Eduardo Méndez a El Tiempo.

Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.

“Hablé con él, pero no he concretado a nadie, ni he llegado a acuerdos. Yo he hablado con cuatro técnicos”, comentó Eduardo en Deportes RCN.

La reacción de Rodallega tras el rumor de Farías en Santa Fe

Bien se sabe que Hugo Rodallega es una voz autorizada en Santa Fe y ya pudo cumplir su objetivo siendo campeón en la Liga I-2025, luego del desastre que fue aquella final con el Bucaramanga en 2024. El atacante es el actual Botín de Oro del FPC y seguramente que su apreciación pesa en la directiva del club ‘Cardenal’.

Precisamente, al conocer el rumor de Farías y las palabras de Méndez desmintiendo las voces que prácticamente lo colocaban como nuevo DT, Rodallega lanzó dos emojis en la red social X, en un modo de burla por todo lo que aconteció durante la tarde del 6 de noviembre. Las caritas sonriendo fueron más que suficientes para despertar a los fanáticos en los comentarios.

Pantallazo X. | Foto: Pantallazo X.

“Hugo por favor dígale a ese señor que no vaya a cometer esa equivocación”, “Hugo habla con el ‘presi’, la gente quiere a Dudamel, toca seguir uniendo a la hinchada con el equipo, pero Méndez no entiende eso. Vamos goleador, te retiras aquí y sigues de gerente deportivo”, son algunos comentarios en X.