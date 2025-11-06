Independiente Santa Fe no tiene técnico en forma desde el pasado 24 de septiembre. Ese día, tras vencer a Medellín por la ida de cuartos de final en Copa BetPlay, el uruguayo Jorge Bava dejó su cargo en el cuadro cardenal.

Encargado quedó Francisco López, viejo conocido de la casa y que ya había sacado adelante el barco cuando el equipo sufrió la salida de Pablo Peirano, a principios de este 2025. Sin embargo, la irregularidad se ha hecho presente en cuanto a resultados.

El 2026 será retador para Santa Fe. Tendrá que afrontar la final de la Superliga, la fase de grupos de la Copa Libertadores y las competencias habituales como liga y copa. Para ello, deberá tener en el banco a un técnico de categoría.

Nuevo técnico de Independiente Santa Fe sería César Farías

Fue en la tarde de este jueves, 6 de noviembre de 2025, que el periodista Felipe Sierra entregó más información al respecto. Por medio de su cuenta de X, aseguró que Santa Fe llegó a un acuerdo para que el venezolano César Farías sea su nuevo estratega.

“César Farías (52) llegó a un acuerdo con Santa Fe para convertirse en el nuevo entrenador del cardenal. El venezolano firmará con el equipo de la capital luego de su paso por Águilas Doradas, América de Cali y Junior”, aseguró Sierra.

🚨 Exclusiva: César Farías (52) llegó a un acuerdo con #SantaFe para convertirse en el nuevo entrenador del ‘cardenal’ 🔴⚪️



👀 El venezolano firmará con el equipo de la capital luego de su paso por #ÁguilasDoradas, #América y #Junior pic.twitter.com/nV2bCpVbuD — Pipe Sierra (@PSierraR) November 6, 2025

Con 52 años, y una amplia trayectoria en el mundo fútbol, incluyendo selecciones, César Farías tiene experiencia y eso habría llamado la atención en Santa Fe. Tal como Sierra resaltó, es un viejo conocido en el FPC.

Sin embargo, las más recientes experiencias del entrenador venezolano no han sido las esperadas. En Junior no logró los objetivos planteados, salió entre polémicas con la hinchada y desde ese momento, a mediados de este 2025, no ha vuelto a desempeñarse en el cargo.

Restaría esperar lo que ocurra en las próximas horas, pero suena bastante fuerte la llegada de Farías a Santa Fe. Un comunicado oficial al respecto despejaría por completo las dudas en cuanto al tema.

César Farías podría ser el nuevo técnico de Santa Fe. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

A Santa Fe se le caería un fichaje de lujo

Pero no es la única información que rodea al club cardenal este jueves. Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, había contado que Carlos Darwin Quintero había aceptado términos para llegar a Santa Fe. No obstante, con el pasar de las horas, todo cambió.

Carlos Darwin Quintero sonaba con fuerza para llegar a Santa Fe, pero parece que ahora va a Millonarios. | Foto: Colprensa/Juan Sebastián Henao Hernández.