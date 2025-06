César Farías sacude al FPC: contó si se va del Junior de Barranquilla en plena rueda de prensa

Junior de Barranquilla cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Independiente Medellín por la jornada número 4 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay del primer semestre del año.

Con este resultado, el equipo rojo y blanco de la costa del Atlántico quedó sin ninguna chance de clasificar a la gran final del torneo. Esto, claramente, cayó muy mal en la afición del ‘tiburón’.

Tras el encuentro, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el director técnico César Farías habló en conferencia de prensa y contó si dejará su cargo.

“Es una pregunta en la cual tengo yo no tengo la obligación de responder acá y tampoco es para mí. Tengo un contrato, trabajo, me levanto todos los días con las mismas ganas. Gane, empate, pierda, siempre estoy ahí trabajando de una u otra manera“, inició manifestando, sin rodeos, en palabras recogidas por As Colombia.

“Mañana me pararé con la misma iniciativa de tratar de ganar el partido el domingo y tratar de poder cerrar de mejor manera porque nosotros no nos podemos entregar. No nos entregamos en ninguno de los cuatro partidos. No nos sonrió el resultado”, añadió.

Por ahora, el director técnico de origen venezolano se mantendrá en el banquillo del Junior de Barranquilla. Sin embargo, se presume que la directiva del club podría terminar el vínculo con Farías.

Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo en los próximos días o en las siguientes semanas. La decisión de la directiva del Junior se podría tomar una vez finalicen los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

“Nos golpeó el resultado. En los tres primeros partidos también nos golpeó los errores arbitrales. Y bueno, tranquilidad de que uno sabe que está haciendo lo que debe hacer. Y vuelvo y repito, es una pregunta que no es para mí”, completó Farías.

A César Farías también se le consultó en conferencia de prensa sobre el mismo fracaso del Junior en este primer tramo del año 2025. El venezolano no se guardó nada en responder.